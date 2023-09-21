Олимпийский чемпион раскритиковал живущего в США российского хоккеиста

Кожевников назвал заявления хоккеиста чушью. «Где он живет? Вот от этого надо отталкиваться. Льет грязь на наших легенд, говорит, что за меня якобы кто-то пишет. Все знает! Интересно, на какую разведку он работает? Живя в Америке, он откуда-то знает, что я говорю», — высказался он.

Ранее Задоров заявил, что ответы для интервью для Кожевникова придумывают другие люди. Он обратил внимание на проблемы, которые были в СССР.