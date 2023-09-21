Ничушкин заявил, что его отъезд из «Колорадо» не связан с пьяной украинкой

Ничушкин покинул расположение «Эвеланш» перед третьим матчем серии первого раунда плей-офф Западной конференции против «Сиэтл Кракен» «по личным причинам» и впоследствии пропустил все остальные игры противостояния, по итогам которого действующие на тот момент обладатели Кубка Стэнли проиграли (3−4) и выбыли из турнира.

«Это были семейные обстоятельства. Я знаю, что вы, ребята, хотите найти там что-нибудь, но там нет ничего интересного. Я думаю, нам следует закрыть это дело. Сейчас новый сезон», — приводит слова Ничушкина журналист The Athletic Питер Бау.

Североамериканские СМИ сообщали, что отсутствие Ничушкина в заявке команды связано с «инцидентом с алкоголем». The Denver Post со ссылкой на отчет полиции Сиэтла добавила, что в гостиничном номере россиянина была обнаружена девушка, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина, представившаяся уроженкой Украины, которая перед переездом в США проживала в России, вела себя агрессивно и не могла покинуть отель самостоятельно, после чего ее госпитализировали. Агент Ничушкина Марк Гандлер заявил РИА Новости, что хоккеист не причастен к данному инциденту.