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23:28 (мск), источник: Sports.Ru

НХЛ может провести матч на открытом воздухе в Мексике

Об этом сообщил старший исполнительный вице-президент НХЛ Дэвид Пропер.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

В лиге раздумывают над тем, чтобы провести первый матч НХЛ на открытом воздухе за пределами Северной Америке.

Среди вариантов рассматриваются европейские площадки, но также и не исключается проведение такого матча в столице Мексики — Мехико.

«Конечно, мы очень внимательно присматриваемся к этому вопросу. Есть некоторые вещи, которые нужно изучить, если мы хотим, чтобы это получилось», — отметил Пропер.

Напомним, что 23 и 24 сентября в Австралии состоятся выставочные матчи между «Лос-Анджелесом» и «Аризоной».

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