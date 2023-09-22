НХЛ может провести матч на открытом воздухе в Мексике
НХЛ: таблица и календарь
Об этом сообщил старший исполнительный вице-президент НХЛ Дэвид Пропер.
Об этом сообщил старший исполнительный вице-президент НХЛ Дэвид Пропер.
В лиге раздумывают над тем, чтобы провести первый матч НХЛ на открытом воздухе за пределами Северной Америке.
Среди вариантов рассматриваются европейские площадки, но также и не исключается проведение такого матча в столице Мексики — Мехико.
«Конечно, мы очень внимательно присматриваемся к этому вопросу. Есть некоторые вещи, которые нужно изучить, если мы хотим, чтобы это получилось», — отметил Пропер.
Напомним, что 23 и 24 сентября в Австралии состоятся выставочные матчи между «Лос-Анджелесом» и «Аризоной».