НХЛ может провести матч на открытом воздухе в Мексике

В лиге раздумывают над тем, чтобы провести первый матч НХЛ на открытом воздухе за пределами Северной Америке.

Среди вариантов рассматриваются европейские площадки, но также и не исключается проведение такого матча в столице Мексики — Мехико.

«Конечно, мы очень внимательно присматриваемся к этому вопросу. Есть некоторые вещи, которые нужно изучить, если мы хотим, чтобы это получилось», — отметил Пропер.