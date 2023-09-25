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00:53 (мск), источник: Sport24

«Вашингтон» без Овечкина и Кузнецова проиграл «Баффало» в предсезонном матче

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Баффало Сейбрз» в предсезонном матче со счетом 1:2 в серии буллитов.

Вашингтон
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Источник: nhl.com

Основное время игры завершилось вничью — 3:3. За «Баффало» забили Джон-Джейсон Петерка, Пейтон Кребс и Зак Бенсон. За «столичных» отличились Николас Обе-Кубель, Райан Хофер и Сонни Милано.

Российский защитник «Кэпиталз» Александр Алексеев очков не набрал. Его соотечественники Александр Овечкин и Евгений Кузнецов пропускали игру.

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