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22:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дерзкий русский новичок пробивается в основу «Коламбуса». Воронков станет открытием сезона НХЛ?

Оцениваем перспективы экс-нападающего «Ак Барса» закрепиться в основе «Блю Джэкетс».

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Источник: Спорт-Экспресс

Подходящий момент для отъезда

Дмитрий Воронков, один из самых прогрессирующих российских молодых игроков, летом подписал контракт новичка с «Коламбусом». Еще в сезоне-2019/20, когда «Ак Барсом» руководил Дмитрий Квартальнов, фактурный нападающий получил место в основном составе. От лимитчика форвард прошел путь до ведущего форварда, выходил в первом звене с Александром Радуловым и добрался с командой до финала Кубка Гагарина. Летом Дмитрий понял, что пришло время проверить силы в Северной Америке. В 22 года Воронков отправился в «Коламбус», который задрафтовал игрока в 2019-м под 114-м номером.

За четыре полноценных сезона в КХЛ ангарский самородок созрел для Северной Америки. Воронков не торопился с отъездом после МЧМ или первых лет в основе «Ак Барса». Дмитрий успел съездить на Олимпиаду и выиграл серебро Пекина-2022. Нападающий окреп в России и выбрал подходящий момент для «Блю Джэкетс». Подписав новый контракт с «Ак Барсом», Воронков однозначно выиграл бы в финансовом плане. За ценного форварда генменеджер Марат Валиуллин предложил бы солидную сумму — в этом не возникает сомнений. В остальном (помимо возможного выигрыша Кубка Гагарина) еще один-два сезона в КХЛ не принесли бы больших карьерных дивидендов.

Дмитрий сформировался как игрок для смены лиги. Беспокоит только характер нападающего. Вспыльчивость нередко вредила Воронкову. Дмитрий с годами становился спокойнее, но не обходилось без удалений на ровном месте, которые иногда не поддавались объяснениям. Воронков относится к хоккеистам, которые любят залезть под кожу и откровенно бесят соперников. Когда игрок полностью контролирует разум, колкости в адрес противников только помогают команде. Однако, если Дмитрия накрывала лавина эмоций, форвард сбивался на неоправданные штрафы. Недаром Александр Бурмистров, экс-партнер Воронкова по «Ак Барсу», в эфире «СЭ» сказал, что Дмитрий заиграет в НХЛ, если покажет свой хоккей и не будет драться.

Перспективы в «Коламбусе»

В первых матчах на тренинг-кэмпе соперники узнали, что за новый русский громила приехал в лигу. В недавней игре с «Питтсбургом» Дмитрий не побоялся навести суету на пятаке после контакта с защитником «Пингвинз» Либором Хайеком. Похвально, что нападающий не признает авторитетов и с первых дней в новой лиге не дает в обиду себя и партнеров. Бесстрашия Воронкову не занимать. Хороший способ таким образом запомниться тренерскому штабу и заслужить уважение опытных хоккеистов. В тренировочном лагере Дмитрий завоевывает место в основе, а в борьбе за счастье с другими проспектами хороши все методы.

Ценное качество Воронкова — универсализм. В «Ак Барсе» тренеры использовали нападающего как в центре, так и на фланге. В «Коламбусе» Дмитрий может пригодиться и в топ-6, место в котором еще нужно заслужить, и в боттом-6. Россиянин, конечно, останется в тени топ-проспекта Адама Фантилли, выбранного под третьим номером драфта, но свой шанс в основе обязательно получит. Форварды такой комплекции подходят североамериканским тренерам. «Блю Джэкетс» заждались свежей крови и молодых духовитых игроков. Контракт с Воронковым добавил нападению глубины и возможностей для ротации, ведь россиянина можно выпустить на разных позициях.

Не исключено, что адаптироваться к новому стилю хоккея Дмитрию придется в АХЛ. Хотя Кирилл Марченко и Егор Чинахов в первый сезон избежали длинных командировок в «Кливленд». В контракте Воронкова включена опция о возвращении в «Ак Барс», если форвард не закрепится в основе «Коламбуса». Впрочем, думать о ней нападающему нужно меньше всего. Раз Дмитрий собрался строить карьеру за океаном, то должен спокойно относиться к ссылкам в фарм-клуб и продолжать усердно трудиться.

«Блю Джэкетс» — не враги себе и не будут держать игрока, который сделает команду сильнее, в АХЛ. Тем более после скандального увольнения Майка Бэбкока назначили Паскаля Венсана, который не работал главным тренером на уровне КХЛ и должен быть готов к экспериментам. Пробивной характер Воронкова — козырь, которым хоккеисту нужно пользоваться. Конкуренция в основе не такая серьезная, как в других командах, и, в отличие от того же Фантилли, Дмитрий приехал в НХЛ готовым игроком, который окреп во взрослой лиге и получил опыт Олимпиады. Российские партнеры — Тарасов, Проворов, Марченко и Чинахов — помогут Воронкову с адаптацией, а с игровыми данными для НХЛ проблем не предвидится.

Михаил Скрыль

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