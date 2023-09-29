Победил рак и сыграл с Овечкиным: Америка в восторге от русского таланта

Источник: Соцсети

Очередной сезон Национальной хоккейной лиги неумолимо близится к своему долгожданному старту. Прямо сейчас клубы НХЛ проводят тренировочные лагеря и очные контрольные матчи. Ведь сборы в главной хоккейной лиге в привычном для нас виде отсутствуют: игроки в межсезонье в индивидуальном порядке готовят себя физически, а по прибытии в расположение команды участвуют в двусторонках и, соответственно, товарищеских играх.

Очевидно, что одной из главных интриг нового сезона НХЛ как для российской, так и для североамериканской аудитории остается количество шайб, которое забросит лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, продолжающий великую погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Но где-то недалеко от нее стоит и фигура Ивана Мирошниченко. 19-летний российский форвард за относительно короткий срок прошел очень большой путь: в начале 2022 года у него выявили лимфому Ходжкина, спустя несколько месяцев он прошел курс лечения и поборол рак, летом был задрафтован «Кэпиталз» в первом раунде под 20-м номером, а уже осенью вновь стал играть в хоккей и в декабре дебютировал в КХЛ. Правда, в омском «Авангарде», чью школу прошел Иван, нападающий не задержался — весной 2023-го он расторг контракт с «ястребами» и перешел в «Вашингтон».

В это межсезонье Мирошниченко уже успел впечатлить американскую публику и очень понравился «столичным» и своей игрой, и физическими кондициями. В руководстве клуба особенно отмечали бросок россиянина и умение вести силовую борьбу — то, чем славится и Александр Овечкин.

«У Миро мощнейший бросок. У него есть голевое чутье, и он силен физически. Соперники должны держать голову поднятой, иначе он их снесет. Он был капитаном и своей команды до 18 лет, и вице-капитаном команды до 20 лет, когда ему самому было только 17. Так что у него правильный характер. Миро целеустремленный парень и хочет быть лучшим», — говорил ассистент генерального менеджера «Кэпс» Росс Махони.

Сам Иван Мирошниченко в декабрьском интервью РИА Новости Спорт отмечал, что для него мечта не только игра в Национальной хоккейной лиге, но и делить лед вместе с самим Овечкиным. Да, этих двух форвардов сравнивают не просто так, а некоторые и вовсе видят в Иване наследника Александра:

«Мне очень приятен сам тот факт, что мое имя фигурирует в одном предложении с Александром Овечкиным. Надеюсь, в скором времени он побьет вечный рекорд Уэйна Гретцки. Хочу, чтобы это произошло как можно быстрее. Чтобы Саня с этим не затягивал. Надеюсь когда-нибудь сыграть вместе с ним. А сделать Ови передачу на рекордный гол — мечта. Я бы хотел провести всю карьеру в “Кэпиталз”. “Вашингтон” выбрал меня в первом раунде после тяжелой болезни. Значит, в организации что-то во мне увидели. Я надеюсь быть готовым к “Вашингтону”, когда мое время придет». Иван Мирошниченко Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»

Надежды Миро оказались не напрасны. Пусть это пока касается только предсезонки, но молодой россиянин уже сыграл вместе с глыбой российского и мирового хоккея. На игру с «Детройт Ред Уингз» новый главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери специально поставил Ивана в одну тройку с Ови. И это удивительно, ведь по своей натуре Мирошниченко — крайний левый нападающий, как и Овечкин. Но ради их совместного звена наставник «столичных» поставил Ивана на правый край.

«Система и структура — это неважно. Я не хочу, чтобы Мирошниченко слишком много думал об этом. Я хочу увидеть, как он выйдет и будет работать изо всех сил. Хочу посмотреть на его катание. Да, он почти всю карьеру играл на левом фланге, но его место в звене Ови важнее позиции», — объяснил свое решение Карбери.

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И дебютировал Мирошниченко выше всяких похвал. Да, это всего лишь контрольный матч в рамках предсезонных сборов, но не отметить выступление молодого россиянина нельзя.

В первой же смене Иван продемонстрировал настрой на созидание в атаке и желание вести силовую борьбу: не стеснялся, не боялся и брал на себя инициативу в командных действиях. Это отмечают и американские журналисты, которые пишут о всем, что связано с жизнью «Кэпиталз». Один за другим в своих социальных сетях они восхищались действиями россиянина на площадке. И основания для этого были.

Мирошниченко поучаствовал в первом голе «Вашингтона», став автором так называемой второстепенной голевой передаче. Иван отбросил шайбу в борт, после чего снаряд подхватил Александр Овечкин. Капитан «столичных» завершил атаку голом, ассистировав своему старому другу Никласу Бэкстрему.

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Позднее Овечкин мог вывести на гол самого Мирошниченко. Александр выполнил классную передачу в свободную зону, где у Ивана были все возможности отметиться заброшенной шайбой. То ли по неопытности, то ли из-за некоторой нервозности, но переиграть вратаря «Детройта» юный россиянин не сумел.

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Зато исправился за этот промах еще одним результативным действием: Миро поддержал очередную атаку «Кэпиталз» и с разворота мягко отдал на пятак, где умело разобрался Джон Карлсон.

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Всего Мирошниченко отыграл более 16 минут и провел 18 смен, нанеся три броска в створ ворот и проведя столько же силовых приемов. В этих компонентах новичок «Вашингтона» превзошел даже Ови. После матча Иван дал небольшое интервью американским журналистам и поделился своими впечатлениями от полученного опыта. Правда, с общением с местной прессой у россиянина пока проблемы. Миро только изучает английский язык и, по словам хоккеиста, активно работает с репетитором, но отказаться от услуг переводчика не может. Сегодня им — переводчиком — выступил… Овечкин.

«В первом периоде эмоции зашкаливали. Играть с такими людьми… Раньше я на них смотрел по телевизору, а Ови только задрафтовали, когда я родился. Для меня это очень воодушевляюще», — сказал Миро.

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К слову, Овечкин и Мирошниченко были не единственными российскими форвардами «Вашингтона», кто отличился голевыми передачами. Заявил о себе и Евгений Кузнецов. Одно из его последних интервью российским СМИ впечатлило Северную Америку, но не с лучшей стороны. В НХЛ и в «Вашингтоне» оказались озадачены некоторыми высказываниями Кузи на фоне слухов о его якобы желании добиться обмена из столичного клуба, а местные журналисты предрекли россиянину куда более трудный сезон, чем он ожидал. Так или иначе сегодня Евгений помог забить Тому Уилсону — выиграл вбрасывание в чужой зоне и откатил шайбу под вантаймер канадского громилы «Вашингтона».

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