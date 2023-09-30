Тарасенко забросил первую шайбу за клуб НХЛ «Оттава»

ТАСС, 30 сентября. «Оттава» на своем льду со счетом 3:1 обыграла «Виннипег» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Роби Джарвенти (24-я минута), Клод Жиру (40) и Владимир Тарасенко (60). Российский нападающий поразил пустые ворота «Виннипега», его партнер по команде и соотечественник защитник Артем Зуб не отметился результативными действиями. Единственный гол гостей на свой счет записал Янсен Харкинс (23).

«Каролина» была разделена на две команды. В составе первой защитник Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу в выездном матче против «Флориды» (2:4), его одноклубник голкипер Петр Кочетков отыграл полный матч и отразил 24 броска из 27. Вторая команда «Каролины» в гостях уступила «Тампе» (0:4).

Российский нападающий «Бостона» Георгий Меркулов отметился результативной передачей во втором матче подряд, его команда на своей площадке в серии буллитов уступила «Филадельфии» (3:4).

Хоккеисты «Торонто» на выезде обыграли «Монреаль» (2:1), российский вратарь Илья Самсонов провел на льду два периода и завершил их без пропущенных шайб.

Нападающий Михаил Мальцев вышел на лед в составе «Лос-Анджелеса» и отметился результативной передачей в матче против «Анахайма» (4:3). Форвард «Вегаса» Иван Барбашев сделал пас в домашней встрече с «Аризоной» (3:1). «Эдмонтон» на выезде одолел «Калгари» (2:1 ОТ).

«Лос-Анджелес» проведет первый матч нового сезона 12 октября, команда примет «Колорадо». «Аризона» в первой игре сезона-2023/24 в ночь на 14 октября на выезде сыграет с «Нью-Джерси».

31-летний Тарасенко подписал контракт с «Оттавой» в июле. Соглашение на сумму $5 млн рассчитано на один год. Нападающий находился в статусе неограниченно свободного агента.

В феврале Тарасенко был обменян из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс». За «Сент-Луис» россиянин выступал с 2013 года и в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли (2019).

В составе «Рейнджерс» Тарасенко провел 38 матчей, набрав 25 очков (11 шайб + 14 передач). В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2022/23 команда проиграла «Нью-Джерси» со счетом в серии 3−4. «Оттава» не смогла выйти в плей-офф.

На драфте 2010 года Тарасенко был выбран «Сент-Луисом» под общим 16-м номером. В Континентальной хоккейной лиге он выступал за новосибирскую «Сибирь» и петербургский СКА. В составе сборной России Тарасенко стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года. Тарасенко является чемпионом мира среди молодежных сборных (игроки не старше 20 лет) 2011 года.