«Нью-Джерси» в матче с 11 голами обыграл «Айлендерс», Сорокин пропустил пять шайб

Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершился победой хозяев со счётом 6:5.

В составе победителей хет-трик оформил Йеспер Братт. Дубль на счету Джона Марино, и ещё одну шайбу забросил Джек Хьюз. Российский защитник Даниил Мисюль не отметился результативными действиями.

За «Айлендерс» дубль оформил Мэтью Барзал и ещё по разу отличились Брок Нельсон, Пьер Энгвалль и Андерс Ли. Российский нападающий Руслан Исхаков не отметился результативными действиями. Защитник Александр Романов завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб.