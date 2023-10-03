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09:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нью-Джерси» в матче с 11 голами обыграл «Айлендерс», Сорокин пропустил пять шайб

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс».

Айлендерс
Нью-Джерси
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Источник: Reuters

Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершился победой хозяев со счётом 6:5.

В составе победителей хет-трик оформил Йеспер Братт. Дубль на счету Джона Марино, и ещё одну шайбу забросил Джек Хьюз. Российский защитник Даниил Мисюль не отметился результативными действиями.

За «Айлендерс» дубль оформил Мэтью Барзал и ещё по разу отличились Брок Нельсон, Пьер Энгвалль и Андерс Ли. Российский нападающий Руслан Исхаков не отметился результативными действиями. Защитник Александр Романов завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября.

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