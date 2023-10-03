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09:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Две передачи Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис»

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Коламбус
Сент-Луис
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Источник: пресс-служба клуба "Коламбус Блю Джекетс"

Встреча в Коламбусе завершилась со счетом 5:3 (3:0, 1:2, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Бун Дженнер (6-я минута), россиянин Кирилл Марченко (15), Джастин Дэнфорт (18), Коул Силлинджер (25) и Джонни Годро (59). У гостей отличились Якуб Врана (32, 43) и Самуэль Блэйз (34).

Российский защитник «Джекетс» Иван Проворов отметился двумя голевыми передачами, его партнер по команде нападающий Дмитрий Воронков — одной. Российский форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко очков не набрал.

В другом матче дня передача Владимира Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Питтсбург» (3:0). Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов провел полный матч, в котором отразил 21 из 26 бросков, но не смог помочь команде обыграть «Монреаль» (4:5 ОТ).

Новый сезон НХЛ стартует 10 октября.

Остальные результаты игрового дня:

  • «Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 6:5;
  • «Филадельфия» — «Бостон» — 3:1;
  • «Калгари» — «Виннипег» — 5:4;
  • «Сиэтл» — «Эдмонтон» — 1:4.

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