Две передачи Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис»

Источник: пресс-служба клуба "Коламбус Блю Джекетс"

Встреча в Коламбусе завершилась со счетом 5:3 (3:0, 1:2, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Бун Дженнер (6-я минута), россиянин Кирилл Марченко (15), Джастин Дэнфорт (18), Коул Силлинджер (25) и Джонни Годро (59). У гостей отличились Якуб Врана (32, 43) и Самуэль Блэйз (34).

Российский защитник «Джекетс» Иван Проворов отметился двумя голевыми передачами, его партнер по команде нападающий Дмитрий Воронков — одной. Российский форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко очков не набрал.

В другом матче дня передача Владимира Тарасенко помогла «Оттаве» обыграть «Питтсбург» (3:0). Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов провел полный матч, в котором отразил 21 из 26 бросков, но не смог помочь команде обыграть «Монреаль» (4:5 ОТ).

Новый сезон НХЛ стартует 10 октября.

Остальные результаты игрового дня: