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10:00 (мск), источник: Известия

Призовой фон: чего ждать от наших хоккеистов в новом сезоне НХЛ

Погоня Овечкина, восхождение Сорокина и прорыв Воронкова.

Вашингтон
Тампа-Бэй
Айлендерс
Коламбус
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Источник: Reuters

В НХЛ подходит к концу предсезонная подготовка: уже в ночь с 11 на 12 октября тремя матчами в Тампе, Питтсбурге и Лас-Вегасе стартует регулярный чемпионат. О том, кто из российских игроков сможет войти в список лучших, у кого наибольшие шансы побороться за Кубок Стэнли и какие новые имена может открыть предстоящий сезон, — в материале «Известий».

Пока не достать

Пожалуй, главная интрига для российских болельщиков на ближайшие годы в предстоящем сезоне далека от развязки. Все-таки 72 гола Александр Овечкин (а именно на столько он отстает от Уэйна Гретцки) не забивал и в лучшие годы. А сейчас капитану «Вашингтона» 38 лет, его команда уже далека от статуса фаворита лиги. Тем не менее на 35−40 голов от Овечкина рассчитывать стоит. Лишь бы травмы не подвели.

Считаю, что Александр побьет рекорд Гретцки за три сезона, — сказал «Известиям» трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России Алексей Терещенко. — Постепенно он придет к этой цели.

Не утихают слухи об обмене партнера Овечкина по «Вашингтону» — центрфорварда Евгения Кузнецова. Воспитанник «Трактора» классно отдохнул в родном Челябинске, где не стеснялся говорить об усталости от жизни на чужбине. Сможет ли он заставить себя вернуться на прежний уровень? У Кузнецова с Овечкиным есть еще один стимул — завести в НХЛ 19-летнего нападающего Ивана Мирошниченко. Перенесший лимфому Ходжкина талантливый игрок летом рванул в столицу США из «Авангарда» и уже неплохо проявил себя в предсезонных матчах.

Источник: AP 2023

Пауза до декабря

После трех финалов подряд, два из которых завершились выигрышем Кубка Стэнли, «Тампа» непривычно рано завершила прошлый сезон в первом раунде. В вылете от «Торонто» виделась польза для подуставшего состава. Глядя на игру «Молний», сложно отделаться от мыслей о перенасыщении хоккеем и кубковом выгорании. Летом команда прошла адекватное с точки зрения восстановления межсезонье. Лидеры залечили старые болячки и отдохнули перед новым кубковым походом. Однако неприятности поджидали «Тампу» меньше чем за месяц до начала чемпионата.

Основной вратарь «Молний» Андрей Василевский перенес операцию (микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела позвоночника) и пропустит около двух месяцев регулярки. Потеря Василевского, несомненно, скажется на «Тампе». Эталонной обороной команда Джона Купера никогда не отличалась — разницу в ответственных моментах делал именно вратарь. Андрей семь сезонов подряд безальтернативно считался первым номером «Молний». Поэтому старт чемпионата «Болтс» вызывает обоснованные беспокойства.

Источник: AP 2023

А Василевский, скорее всего, расстался с шансами на вторую в карьере «Везину Трофи». При благополучном раскладе голкипер вернется на лед в декабре, но неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы выйти на пик формы. В любом случае здоровый и могущественный Василевский нужен «Тампе» в плей-офф. Осталось только команде не растерять очки на старте регулярки, чтобы не пролететь мимо кубковой восьмерки.

Кто из них

Илье Сорокину из «Айлендерс» не удалось повторить прошлогодний успех Игоря Шестеркина и выиграть «Везина Трофи»: престижный приз лучшему вратарю лиги в минувшем сезоне достался шведу Линусу Улльмарку из «Бостона». Но в предстоящем сезоне эксперты и букмекеры считают фаворитом именно Сорокина. «Айлендерс» нужно, чтобы он провел в стартовом составе не менее 60 игр для попадания в плей-офф, и они будут во многом полагаться на него, как и в прошлом сезоне. «Если Сорокин продолжит играть на высоком уровне, ожидайте, что он впервые в своей карьере заберет трофей домой», — считает автор The Hockey Writers Майк Финк.

Источник: Reuters

Не стоит сбрасывать со счетов и Шестеркина. Наверняка прибавит уверенности удачная игра в минувшем плей-офф и Сергею Бобровскому из «Флориды».

Наша вратарская школа лучше в мире? Обольщаться не стоит, нужно дальше работать, — сказал «Известиям» бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков. — В целом же я очень рад за Игоря [Шестеркина], Илью [Сорокина], Андрея [Василевского] и Сергея [Бобровского]. Они молодцы, всегда попадают в рейтинги лучших. Это значит, что наша страна умеет работать в этой индустрии.

Молодые кадры

Главный юниор российского хоккея Матвей Мичков продолжает феерить в «Сочи», и в НХЛ в ближайшее время мы его не увидим. Без него внимание будет приковано к выбранному «Анахаймом» в первом раунде драфта-2021 защитнику Павлу Минтюкову и успевшему блеснуть в «Ак Барсе» нападающему Дмитрию Воронкову, отправившемуся в «Коламбус».

Ценное качество Воронкова — универсализм. В «Ак Барсе» тренеры использовали нападающего как в центре, так и на фланге. В «Коламбусе» Дмитрий может пригодиться и в топ-6, место в котором еще нужно заслужить, и в боттом-6. Россиянин, конечно, останется в тени топ-проспекта Адама Фантилли, выбранного под третьим номером драфта, но свой шанс в основе обязательно получит. Форварды такой комплекции подходят североамериканским тренерам. «Блю Джэкетс» заждались свежей крови и молодых духовитых игроков. Контракт с Воронковым добавил нападению глубины и возможностей для ротации, ведь россиянина можно выпустить на разных позициях.

Источник: AP 2023

«Блю Джэкетс» не враги себе и не будут держать игрока, который сделает команду сильнее, в АХЛ. Тем более что после скандального увольнения Майка Бэбкока назначили Паскаля Венсана, который не работал главным тренером на уровне НХЛ и должен быть готов к экспериментам. Пробивной характер Воронкова — козырь, которым хоккеисту нужно пользоваться. Конкуренция в основе не такая серьезная, как в других командах, и, в отличие от того же Фантилли, Дмитрий поехал за океан готовым игроком, который окреп во взрослой лиге и получил опыт Олимпиады. Российские партнеры — Тарасов, Проворов, Марченко и Чинахов — помогут Воронкову с адаптацией, а с игровыми данными для НХЛ проблем не предвидится.

Авторы: Артур Хайрулиин, Михаил Скрыль

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