ХК «Сибирь» проиграла московскому «Спартаку» со счетом 5:2
Следующий свой матч новосибирские хоккеисты проведут с командой из Екатеринбурга.
Следующий свой матч новосибирские хоккеисты проведут с командой из Екатеринбурга.
ХК «Сибирь» проиграла московскому «Спартаку». Игра завершилась со счетом 5:2.
— Кроме счёта сегодня было много позитивных моментов — мы начали играть чуть быстрее в атаке, чем обычно. Ненужные ошибки в нашей зоне преследуют нас. Надо работать, скоро очень важная игра дома, — прокомментировал игру главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.
Следующий свой матч ХК «Сибирь» проведет с командой «Автомобилист» из Екатеринбурга.