ХК «Сибирь» проиграла московскому «Спартаку» со счетом 5:2

— Кроме счёта сегодня было много позитивных моментов — мы начали играть чуть быстрее в атаке, чем обычно. Ненужные ошибки в нашей зоне преследуют нас. Надо работать, скоро очень важная игра дома, — прокомментировал игру главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.