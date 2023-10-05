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08:25 (мск), источник: Комсомольская правда

ХК «Сибирь» проиграла московскому «Спартаку» со счетом 5:2

Следующий свой матч новосибирские хоккеисты проведут с командой из Екатеринбурга.

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ХК «Сибирь» проиграла московскому «Спартаку». Игра завершилась со счетом 5:2.

— Кроме счёта сегодня было много позитивных моментов — мы начали играть чуть быстрее в атаке, чем обычно. Ненужные ошибки в нашей зоне преследуют нас. Надо работать, скоро очень важная игра дома, — прокомментировал игру главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.

Следующий свой матч ХК «Сибирь» проведет с командой «Автомобилист» из Екатеринбурга.

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