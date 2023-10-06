Кучеров набрал два очка и получил травму в предсезонном матче НХЛ
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл «Флориде Пантерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тампа-Бэй
Флорида
Встреча в Тампе завершилась со счетом 6:3 (1:1, 2:2, 3:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Кевин Стенлунд (6-я и 60-я минуты), Ээту Луостаринен (31), Ник Казинс (35), Джастин Сурдиф (41) и Райан Ломберг (52). В составе хозяев шайбы забросили Виктор Хедман (3), российский нападающий Никита Кучеров (22) и Стивен Стэмкос (34).
Кучеров также отметился голевой передачей на Стэмкоса и был признан третьей звездой матча. На последней минуте встречи россиянин после передачи не удержал равновесие и упал на лед, игроку оказали помощь, после чего он отправился сразу в раздевалку.
В другом матче голевая передача россиянина Александра Алексеева помогла «Вашингтону» обыграть «Коламбус» (4:2), Никита Александров из «Сент-Луиса» отдал результативную передачу в игре с «Далласом» (4:0). «Миннесота» обыграла «Чикаго» со счетом 3:2 (по буллитам), несмотря на промах в серии Кирилла Капризова, передача Владислава Гаврикова помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Сан-Хосе» (4:3, в овертайме), у проигравших шайбой отметился Александр Барабанов. «Вегас» благодаря голу Павла Дорофеева и передаче Ивана Барбашева обыграл «Колорадо» (4:3), в составе которого отличился Валерий Ничушкин.
Новый сезон НХЛ стартует 10 октября.
Остальные результаты игрового дня:
«Торонто» — «Детройт» — 4:3 (в овертайме);
«Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2;
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон» — 1:3;
«Виннипег» — «Оттава» — 0:3;
«Нэшвилл» — «Каролина» — 5:1;
«Анахайм» — «Аризона» — 2:4.