Кучеров набрал два очка и получил травму в предсезонном матче НХЛ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239482&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча в Тампе завершилась со счетом 6:3 (1:1, 2:2, 3:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Кевин Стенлунд (6-я и 60-я минуты), Ээту Луостаринен (31), Ник Казинс (35), Джастин Сурдиф (41) и Райан Ломберг (52). В составе хозяев шайбы забросили Виктор Хедман (3), российский нападающий Никита Кучеров (22) и Стивен Стэмкос (34).

Кучеров также отметился голевой передачей на Стэмкоса и был признан третьей звездой матча. На последней минуте встречи россиянин после передачи не удержал равновесие и упал на лед, игроку оказали помощь, после чего он отправился сразу в раздевалку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239483&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче голевая передача россиянина Александра Алексеева помогла «Вашингтону» обыграть «Коламбус» (4:2), Никита Александров из «Сент-Луиса» отдал результативную передачу в игре с «Далласом» (4:0). «Миннесота» обыграла «Чикаго» со счетом 3:2 (по буллитам), несмотря на промах в серии Кирилла Капризова, передача Владислава Гаврикова помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Сан-Хосе» (4:3, в овертайме), у проигравших шайбой отметился Александр Барабанов. «Вегас» благодаря голу Павла Дорофеева и передаче Ивана Барбашева обыграл «Колорадо» (4:3), в составе которого отличился Валерий Ничушкин.

Новый сезон НХЛ стартует 10 октября.

Остальные результаты игрового дня:

«Торонто» — «Детройт» — 4:3 (в овертайме);

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2;

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон» — 1:3;

«Виннипег» — «Оттава» — 0:3;

«Нэшвилл» — «Каролина» — 5:1;