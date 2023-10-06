«Флорида» выставила на драфт отказов российского нападающего

В июле «Флорида» продлила контракт с россиянином на два года, за которые он должен заработать 1,5 млн долларов.

Генменеджер «Флориды» Билл Зито включил Денисенко в список игроков, которые должны покинуть тренировочный лагерь. Если 23-летнего Денисенко не заберет ни одна команда НХЛ в течение суток, он отправится в фарм-клуб «Флориды».

В прошедшем сезоне Денисенко сыграл в 19 матчах в НХЛ, в которых отметился тремя результативными передачами. В фарм-клубе «Флориды» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) на счету россиянина было 60 матчей и 36 очков (12 шайб и 24 передачи). Денисенко был выбран «Флоридой» на драфте 2018 года в первом раунде под общим 15-м номером, он выступает в Северной Америке с сезона-2020/21.