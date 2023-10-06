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21:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Флорида» выставила на драфт отказов российского нападающего

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российский нападающий Григорий Денисенко выставлен на драфт отказов клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз», сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: Пресс-служба НХЛ

В июле «Флорида» продлила контракт с россиянином на два года, за которые он должен заработать 1,5 млн долларов.

Генменеджер «Флориды» Билл Зито включил Денисенко в список игроков, которые должны покинуть тренировочный лагерь. Если 23-летнего Денисенко не заберет ни одна команда НХЛ в течение суток, он отправится в фарм-клуб «Флориды».

В прошедшем сезоне Денисенко сыграл в 19 матчах в НХЛ, в которых отметился тремя результативными передачами. В фарм-клубе «Флориды» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) на счету россиянина было 60 матчей и 36 очков (12 шайб и 24 передачи). Денисенко был выбран «Флоридой» на драфте 2018 года в первом раунде под общим 15-м номером, он выступает в Северной Америке с сезона-2020/21.

Сезон НХЛ стартует 10 октября.

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