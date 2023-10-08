«Вашингтон» уступил «Коламбусу» в предсезонном матче НХЛ, Овечкин забросил шайбу
В составе победителей результативная передача на счету российского нападающего Кирилла Марченко.
В составе победителей результативная передача на счету российского нападающего Кирилла Марченко.
ТАСС, 8 октября. «Вашингтон» дома со счетом 2:4 уступил «Коламбусу» в предсезоннном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе «Коламбуса» отметились Бун Дженнер (25-я минута), Коул Силлинджер (47), Адам Фантилли (57), Патрик Лейн (60). Результативная передача на счету российского нападающего Кирилла Марченко. У «Вашингтона» отличились Джон Карлсон (27) и Александр Овечкин (31), которого признали третьей звездой матча.
В других матчах дня «Сент-Луис» дома обыграл «Чикаго» (5:3). В составе победителей шайбу забросил Никита Александров, его партнер по команде Павел Бучневич отдал две результативные передачи. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» на выезде со счетом 7:4 обыграл «Лос-Анджелес». Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил первую шайбу команды в матче. «Аризона» на нейтральном поле разгромила «Анахайм» (7:1), единственную шайбу в составе проигравших забросил 19-летний защитник Павел Минтюков.
«Тампа» в гостях обыграла «Флориду» (4:2), у победителей результативной передачей отметился Никита Кучеров. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 23. Шайба Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» дома победить «Даллас» (4:0). Нападающий «Детройта» Клим Костин отдал результативную передачу в матче против «Торонто» (4:3). «Монреаль» переиграл «Оттаву» (6:4).
Новый сезон НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени тремя матчами: «Тампа» — «Нэшвилл», «Питтсбург» — «Чикаго» и «Вегас» — «Сиэтл».