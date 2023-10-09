$ 217 млн на всех! Весь расклад по зарплатам российских звёзд в НХЛ

В ночь с 10 на 11 октября мск в Северной Америке стартует регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В матче открытия сезона сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» Также в первый игровой день нового чемпионата состоятся ещё два матча: «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», а действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» примет «Сиэтл Кракен». За несколько дней до старта регулярки «Чемпионат» составил расклад по зарплатам российских хоккеистов в НХЛ.

Сразу оговоримся, что в наш список попали исключительно те игроки, которые уже точно проведут сезон-2023/2024 в главной хоккейной лиге мира. Поэтому вне рассмотрения остались россияне, уже отправленные в расположения клубов Американской хоккейной лиги по итогам тренировочных лагерей. Именно такая судьба постигла голкипера «Аризоны» Ивана Просветова, защитника «Нью-Джерси» Данила Мисюля, форварда «Ванкувер Кэнакс» Василия Подколзина и многих других наших представителей за океаном.

Вне списка остались и новички — защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко. С большой вероятностью они будут курсировать между лигами, как и голкипер «Нэшвилла» Ярослав Аскаров. Не до конца ясно, где бóльшую часть сезона проведёт и получивший новое повреждение нападающий «Блю Джекетс» Егор Чинахов. В свою очередь, травма защитника «Вашингтон Кэпиталз» Джоэля Эдмундсона практически наверняка даст возможность начать сезон в основном составе россиянину Александру Алексееву. Поэтому в итоговый список «точных» игроков НХЛ включены 42 российских представителя.

Для начала сразу разведём в разные стороны два ключевых понятия — кэпхит и зарплата игрока в конкретном сезоне. Кэпхит — это среднегодовая сумма контракта игрока, которая учитывается в платёжной ведомости клубов НХЛ. Считается он просто — общая сумма контракта делится на его срок. При этом сам по себе кэпхит не является зарплатой в привычном понимании. В одном сезоне по двухлетнему контракту игрок может заработать $ 7 млн, а в другом — $ 3 млн, тогда в платёжную ведомость его команды пойдёт сумма в $ 5 млн. Нас же в данном рейтинге интересуют исключительно зарплаты российских хоккеистов в предстоящем сезоне, на них и будем ориентироваться.

Из интересных моментов выделим, что российский лидер «дикарей» Кирилл Капризов вступает в самый высокооплачиваемый год по пятилетнему контракту с «Уайлд» — его зарплата вырастет на $ 2,5 млн по сравнению с предыдущим сезоном. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, в отличие от Капризова, играет в лиге далеко не первый год, но такую сумму за один сезон получит впервые. До этого его зарплата не превышала $ 10 млн, а в сезоне-2021/2022 и вовсе составила «лишь» $ 5 млн. В новом же сезоне Ови заработает рекордные деньги, после чего в следующем сезоне зарплата упадёт до $ 11 млн.

Звёздный нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин по-прежнему остаётся одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, но это с точки зрения кэпхита — $ 11,642 млн. По своей зарплате в предстоящем сезоне россиянин не попал даже в тройку среди соотечественников. На третье место вырвался защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, у которого вступает в силу новый контракт. Ещё летом 2022 года 25-летний россиянин подписал восьмилетнее соглашение на $ 68 млн — по $ 8,5 млн в год — но по структуре контракта максимальную зарплату он заработает в первых трёх сезонах, после чего выплаты игроку начнут снижаться.

Всё стабильно у голкипера Сергея Бобровского, дотащившего прошлым летом «Флориду Пантерз» до финала Кубка Стэнли. 35-летний вратарь продолжает получать по $ 10 млн в год, оставаясь самым дорогим российским вратарём за океаном. Такую же зарплату в новом сезоне заработает и лидер «Тампы» Никита Кучеров. Миллионом меньше полагается голкиперу «Лайтнинг» Андрею Василевскому и форварду «Каролины» Андрею Свечникову.

В топ-10 среди россиян также входят обменянный в межсезонье из «Филадельфии Флайерз» в «Коламбус Блю Джекетс» защитник Иван Проворов и продолжающий играть за «Вашингтон» Евгений Кузнецов, который на совсем незначительную разницу опередил своего бывшего партнёра по команде — новичка «Каролины» защитника Дмитрия Орлова.

В следующем сезоне значительно поднимется в рейтинге голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, у которого вступит в силу новый контракт с американским клубом на восемь лет с кэпхитом в $ 8,25 млн. Пока же российский голкипер занимает только 22-ю позицию в списке, деля её с защитником «Оттавы» Артёмом Зубом. Новичок канадского клуба нападающий Владимир Тарасенко расположился всего парой строчек выше.

Важно понимать, что названные суммы не равны тем деньгам, которые хоккеисты из списка получат на руки. Необходимо помнить о двух главных налогах в НХЛ — эскроу и налоге штата. Из-за разницы в налогах Кучеров и Бобровский, играющие в штате Флорида, заработают больше Панарина, выступающего в Нью-Йорке. Это хорошо известная всем история. Всего же в сезоне-2023/2024 российские игроки из представленного списка заработают $ 216,7325 млн.