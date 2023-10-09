Воронков отправлен в фарм-клуб «Коламбуса»

«Коламбус» выбрал Воронкова на драфте НХЛ 2019 года в четвертом раунде под общим 114-м номером. 23-летний россиянин подписал с клубом двухлетнее соглашение.

В прошедшем сезоне Воронков играл за «Ак Барс». Он набрал 31 (18+13) очко в 54 матчах прошедшего регулярного чемпионата КХЛ и 12 (8+4) очков в 24 играх плей-офф.