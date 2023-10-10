Овечкин возобновит погоню за Гретцки: стартует очередной сезон НХЛ

Регулярный чемпионат завершится 19 апреля. НХЛ снова в рамках сезона проведет несколько матчей за границей. С 16 по 19 ноября «Детройт», «Миннесота», «Оттава» и «Торонто» сыграют по два матча в Стокгольме в рамках Global Series. В сентябре «Аризона» и «Лос-Анджелес» провели две выставочные предсезонные игры в австралийском Мельбурне.

Каждая команда в регулярном чемпионате проведет по 82 игры. 2—3 февраля лучшие игроки лиги по итогам голосования примут участие в Матче звезд в Торонто. Традиционный матч в рамках «Зимней классики» состоится 1 января в Сиэтле между местной командой и «Вегасом». Еще три игры на открытом стадионе пройдут в октябре. 17—18 октября в рамках «Стадионной серии» в Ист-Рутерфорде состоятся матчи «Нью-Джерси» — «Филадельфия» и «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс», а 29 октября «Эдмонтон» примет «Калгари».

По итогам совета владельцев клубов, который прошел в начале октября, комиссар лиги Гэри Беттмэн отметил, что финансовое состояние НХЛ довольно устойчивое, что, в частности, позволит в последующие годы поднять потолок зарплат. Это будет сделано и благодаря тому, что к концу сезона игроки погасят возникший из-за пандемии долг перед владельцами клубов в размере $1,5 млрд по эскроу (отчисления в лигу для строгого распределения доходов между хоккеистами и владельцами в пропорции 50 на 50).

Нынешний потолок зарплат игроков составляет для каждого клуба $83,5 млн в сезон, в будущем потолок поднимется еще на $4,5 млн, а прогнозируемый доход НХЛ составит около $6,2 млрд. Более точные цифры по доходам станут известны по итогам совета владельцев 4—5 декабря . Также Беттмэн отметил, что лига думает о расширении за счет вхождения в нее клубов из Хьюстона, Атланты, Квебека и Солт-Лейк-Сити, но пока детально это не обсуждалось.

Малкину нашли вратарей

Интересно будет посмотреть, насколько быстро адаптируется к НХЛ выбранный под первым номером на драфте летом этого года Коннор Бедард, который подписал контракт с «Чикаго». Все отмечают как его талант, так и его хладнокровие и трудолюбие. Во всех своих предсезонных матчах 18-летний игрок был заметен, даже если не набирал очков. И даже его неудачный первый буллит в одной из игр не сопровождался негативом. В 2023 году Бедард выиграл молодежный чемпионат мира, став лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром турнира (9 заброшенных шайб + 14 результативных передач), а в июне Международная федерация хоккея признала его лучшим игроком года.

Бедарда видят в качестве одного из основных претендентов на «Колдер трофи» — приз лучшему новичку сезона. Наверняка в «Чикаго» вокруг Бедарда намерены построить новую команду, и в помощь канадскому вундеркинду были подписаны обладатель Кубка Стэнли Кори Перри из «Тампы», форварды Ник Фолиньо и Тэйлор Холл, выступавшие за «Бостон». «Чикаго» получил право выбирать первым на драфте, поскольку стал одним из неудачников сезона-2022/23.

«Вегас» перед началом защиты титула сохранил чемпионский состав. У ряда игроков, таких как лучший бомбардир плей-офф Джек Айкел и самый ценный хоккеист Кубка Стэнли Джонатан Маршессо, еще продолжают действовать контракты. Клуб продлил соглашения с голкипером Эдином Хиллом и российским нападающим Иваном Барбашевым.

Финалист Кубка Стэнли «Флорида» продлила контракт с одним из самых полезных игроков команды в прошлом регулярном сезоне — финским форвардом Эту Луостариненом. «Флорида» также укрепила оборону, подписав соглашения с Дмитрием Куликовым и с опытным шведом Оливером Экманом-Ларссоном из «Ванкувера». Из нападающих стоит отметить приход Эвана Родригеса из «Колорадо». Покинули южан чешский защитник Радко Гудас («Анахайм»), форварды Энтони Дюклер («Сан-Хосе»), Марк Стаал («Филадельфия»), вратарь Алекс Лайон («Детройт»).

Наиболее активными клубами в первые дни работы рынка свободных агентов, помимо «Флориды», можно было назвать «Каролину», «Питтсбург» и «Детройт», которые своими действиями дали понять, что хотят далеко продвинуться в плей-офф. Финалист Восточной конференции «Каролина» взяла в качестве свободного агента защитника Дмитрия Орлова, который станет самым высокооплачиваемым игроком обороны клуба в сезоне ($7,5 млн). Также в команду перешел форвард «Торонто» Майкл Бантинг, клуб продлил контракты с вратарями Фредриком Андерсеном и Анти Раантой, нападающими Себастьяном Ахо, Йеспером Фастом и Джорданом Стаалом.

«Питтсбург», который не попал в плей-офф и сменил менеджмент, пополнили один из ведущих защитников лиги из «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, форвард «Колорадо» Ларс Эллер. Клуб также укрепил вратарскую бригаду, взяв из «Детройта» Алекса Недельковича и выступавшего в Континентальной хоккейной лиге Магнуса Хелльберга, а также продлил контракт с Тристаном Джарри, сыгравшим половину матчей прошлого сезона. Не попадающий уже седьмой год подряд в плей-офф «Детройт» с начала работы рынка взял целую обойму игроков, включая россиянина Клима Костина из «Эдмонтона», Шейна Гостисбеера из «Каролины» и Алекса Дебринката из «Оттавы». Вратарскую линию вместе с Лайоном пополнил Джеймс Реймер из «Сан-Хосе».

Скандал с Бэбкоком

Каких-либо громких приобретений не сделали недавние обладатели Кубка Стэнли «Тампа» и «Колорадо», а также «Эдмонтон» со звездным дуэтом в лице Леона Драйзайтля и пятикратного обладателя «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата) Коннора Макдэвида. Победитель последнего регулярного чемпионата «Бостон» продлил соглашение с дублером лучшего вратаря НХЛ минувшего сезона Линуса Улльмарка Джереми Свэйменом. Вернулся в команду из «Калгари» Милан Лучич, однако завершили карьеру ставшие легендарными игроками в клубе капитан команды Патрис Бержерон и Давид Крейчи. Новым капитаном «Бостона» стал нападающий Брэд Маршанд.

В шести клубах лиги перед сезоном произошли смены тренеров. В «Вашингтоне» Питера Лавиолетта сменил работавший в системе клуба Спенсер Кэрбери, а Лавиолетт отправился в «Рейнджерс», где будет работать вместо Жерара Галлана. Лавиолетт в предстоящем сезоне может стать восьмым специалистом в истории лиги, достигнувшим отметки в 800 побед, для чего ему надо выиграть 48 матчей.

В «Коламбусе» в межсезонье главным тренером стал Майкл Бэбкок. Однако специалист, побеждавший в качестве тренера в Кубке Стэнли, на Олимпийских играх и на чемпионате мира, угодил в скандальную ситуацию. Стало известно, что Бэбкок при подготовке к сезону просил игроков своей команды показать фотографии из их телефонов, чтобы лучше узнать своих подопечных, и после расследования «Коламбус» решил уволить специалиста, назначив на его место Паскаля Венсана. Этот клуб является одним из самых представительных по количеству россиян: к вратарю Даниилу Тарасову, нападающим Егору Чинахову и Кириллу Марченко добавились перешедший из «Филадельфии» защитник Иван Проворов и нападающий Дмитрий Воронков.

Тренеров также сменили «Нэшвилл», «Калгари» и «Анахайм». В двух клубах сменился и менеджмент — в «Нэшвилле» генменеджером стал Барри Тротц, который в качестве главного тренера выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году. В «Питтсбурге» на эту же должность был назначен Кайл Дубас, перешедший из «Торонто», который при нем впервые за девять лет прошел первый раунд плей-офф.

Главным тренером «Нэшвилла» стал Эндрю Брюнетт, который в прошлом сезоне работал помощником Линди Раффа в «Нью-Джерси» и помог команде впервые за пять лет выйти в плей-офф. «Такие вещи случаются каждый год: приходят новые игроки и тренеры, а нынешние уходят. Время покажет, и надеемся, что Трэвис Грин сможет его не только заменить, но и внести какие-то свои идеи», — подчеркнул в беседе с ТАСС член тренерского штаба «Нью-Джерси» Сергей Брылин.

«Готовимся мы примерно так же, как и в прошлом году, особых изменений не вносили. Ушло несколько ключевых игроков, особенно два защитника, которые играли ключевую роль в прошлом сезоне. Надеюсь, что те ребята, которые пришли, смогут их заменить, и команда после введения новичков в состав будет играть еще лучше. Мы надеемся на это и над этим работаем», — добавил он.

Ожидания от подвигов Овечкина

Летом новую команду нашел Владимир Тарасенко, который выступал за «Сент-Луис» в течение 10 лет, а в феврале этого года был обменян в «Рейнджерс». В качестве свободного агента 31-летний россиянин, чемпион мира среди молодежных команд 2011 года, в течение месяца не мог определиться с командой и только в конце июля подписал контракт с «Оттавой».

В Северной Америке и России ожидают, что по итогам регулярного сезона Овечкин еще ближе сможет подойти к снайперскому рекорду Гретцки (894 гола). Сейчас у 38-летнего капитана «Вашингтона» 822 гола, в среднем он за сезон забрасывал порядка 50 шайб. В сезоне-2022/23 Овечкин забил 42 гола.

«Вашингтон» этим летом не запомнился масштабными приобретениями, за исключением Макса Пачиоретти из «Каролины». Скорее всего, это связано и с тем, что на протяжении последующих пары лет система игры команды не будет меняться ради того, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки. Стоит учесть, что восстановился от травмы партнер россиянина по тройке Никлас Бэкстрём.

Овечкин также может стать 16-м в истории лиги хоккеистом, набравшим 1 500 очков в регулярном сезоне. Сейчас на его счету 1 485 баллов. Также Овечкину нужно провести 53 матча, чтобы достичь отметки в 1 400 игр в своей карьере. Если говорить о других россиянах, стоит ожидать, что отметки в 500 голов достигнет Евгений Малкин, которому для этого не хватает 29 шайб.

Большинство молодых россиян не нужны клубам НХЛ

Из молодых российских игроков, выбранных на драфте этого года, никого не стоит ожидать в клубах НХЛ в предстоящем сезоне, так как большинство из них имеют действующие контракты с командами Континентальной хоккейной лиги и Всероссийской хоккейной лиги. Около 10 российских хоккеистов еще с начала мая подписали контракты с клубами НХЛ, но начнут сезон в основных составах единицы.

Большинство были отправлены в фарм-клубы, включая перешедших из системы «Спартака» Никиту Чибрикова («Виннипег») и Федора Свечкова («Нэшвилл»), вернувшегося из аренды из «Салавата Юлаева» и обмененного из «Нью-Джерси» в «Сан-Хосе» Шакира Мухамадуллина. На драфт отказов Григория Денисенко сначала выставила «Флорида», затем это же сделал забравший россиянина «Вегас». В фарм-клубе «Лос-Анджелеса» начнет сезон и Михаил Мальцев, который пока не нужен главной команде. «Нэшвилл» отправил в фарм-клуб вратаря Ярослава Аскарова, а голкипер Петр Кочетков перешел на правах аренды в фарм-клуб «Тампы», так как у его «Каролины» фарм-клуба в предстоящем сезоне нет.

Ожидалось, что начнет сезон в составе «Коламбуса» серебряный призер Олимпийских игр и финалист Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» 23-летний Воронков, известный своей силовой манерой игры у ворот, однако за день до начала сезона его также отправили в фарм-клуб. Возможно, уже скоро дебютирует в «Вашингтоне» Иван Мирошниченко. 19-летний серебряный призер юниорского чемпионата мира начинал тренироваться в лагере команды в звене с Овечкиным и Бэкстрёмом. Но в последней игре «Вашингтона» с «Коламбусом» перед стартом сезона он участия не принял.