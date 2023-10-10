Рекорды Овечкина, Малкин в числе величайших: каким будет русский сезон НХЛ

В ночь с 10 на 11 октября по московскому времени стартует новый розыгрыш Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сезон откроется тремя матчами: «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Нэшвилл Предаторз», «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным встретится с «Чикаго Блэкхокс» и восходящей суперзвездой лиги Коннором Бедардом, а действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» начнет защиту чемпионского титула в игре с «Сиэтл Кракен». О том, каким ожидается сезон-2023/24 НХЛ применительно к российским хоккеистам, — в анонсе РИА Новости Спорт.

Погоня за Гретцки и новые рекорды Овечкина

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является самым главным медийным лицом всей НХЛ. В Северной Америке уже не задаются вопросом, превзойдет ли россиянин именитого канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах, а только ждут, когда это произойдет. Отставание Овечкина от Гретцки составляет всего 72 шайбы. Весь гандикап канадского хоккеиста лидер «Вашингтона» за один год не отыграет, но серьезно приблизится к установленной вершине. В этом сезоне, который станет для Овечкина 19-м в карьере в НХЛ, Александр может установить новый рекорд лиги по числу сезонов с 30 и более голами, а также с 50 и более голами. На сегодняшний день таких у российского форварда 17 и 9 соответственно.

Также Овечкин близок к повторению и установлению новых лучших результатов НХЛ по матчам с двумя и более шайбами (сейчас у россиянина 167, рекорд у Гретцки — 189), голам в пустые ворота (у Овечкина 54, у Гретцки — 56) и победным шайбам (у Овечкина 124, у Яромира Ягра — 135). Кроме того, лидер «Кэпиталз» станет 16-м игроком за всю историю НХЛ, кто доберется и преодолеет отметку в 1500 очков в чемпионатах лиги. Сейчас в активе россиянина 1485 баллов. Из действующих хоккеистов он будет лишь вторым после Сидни Кросби (1502), кто достигнет этой вершины. К слову, Овечкин разменяет очередную сотню сыгранных матчей в чемпионатах НХЛ. У Александра позади 1347 игр, и в новом чемпионате он создаст себе задел на 1500 матчей.

Малкин войдет в рейтинг лучших снайперов НХЛ?

За всю историю лиги лишь 47 хоккеистов смогли забросить 500 и более шайб в «регулярках». Из действующих игроков в рейтинг лучших входят только Александр Овечкин (822), Сидни Кросби (550) и Стивен Стэмкос (515). В новом сезоне к ним может присоединиться Евгений Малкин. Российский форвард «Питтсбурга» имеет в своем активе 471 заброшенную шайбу. Для попадания в число лучших снайперов лиги ему осталось 29 голов. Если все сложится успешно, то Малкин станет лишь вторым россиянином в истории НХЛ, кому удастся забросить 500 шайб, а также по этому показателю обойдет Сергея Федорова (483) и Александра Могильного (473).

В истории «Питтсбурга» российский форвард давно закрепился в тройке лучших снайперов, ассистентов и бомбардиров клуба. Впереди только недосягаемые Марио Лемье и Сидни Кросби. Но по броскам в створ Малкин может превзойти Лемье. По этому компоненту отрыв канадца от россиянина составляет всего 147 бросков. При условии, если Малкин будет здоров и сможет сыграть во всех 82 матчах чемпионата, как это было в прошлом сезоне, то Евгению потребуется нанести в среднем 1,8 броска в створ за игру.

Кучеров будет в топ-10 лучших русских бомбардиров, Панарин обойдет Эспозито

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В прошлом сезоне форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал единственным россиянином, набравшим 100 и более очков в чемпионате. Высокая результативность нападающего ведет к тому, что в новом сезоне Кучеров может войти в десятку лучших российских бомбардиров за всю историю лиги. Сейчас в активе Никиты 729 баллов, и если он продолжит со свойственной себе регулярностью набирать очки, то обгонит Сергея Зубова (771), Павла Буре (779) и Алексея Яшина (781) и станет лишь десятым игроком из России с 800 и более очками в карьере. Также Кучеров максимально приблизится к тройке лучших бомбардиров за всю историю «Лайтнинг», которую с 874 очками закрывает Винсент Лекавалье.

К десятке лучших российских бомбардиров в НХЛ может подобраться и Артемий Панарин (661). В последних двух сезонах форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» набирал около сотни очков за «регулярку». Новый розыгрыш НХЛ станет для Панарина пятым в стане «синерубашечников». За предыдущие четыре года Артемий набрал 341 балл за «Рейнджерс» и быстрее всех в истории клуба преодолел отметку в 300 результативных действий. В новом сезоне россиянин разменяет четвертую сотню очков и с большой долей вероятности обойдет легендарного Фила Эспозито (404).

Капризов впервые в карьере забросит 50 шайб в сезоне?

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов всего за три сезона в НХЛ побил множество рекордов «дикарей». В новом чемпионате россиянин может проскочить сразу несколько позиций и выбраться в десятку лучших бомбардиров в истории клуба. Не исключено, что ему удастся подобраться и к топ-5. Всего за 203 матча он набрал 234 очков. Если бы не серьезная травма в прошлом сезоне, этот показатель был бы намного выше.

То же повреждение помешало Кириллу впервые в его заокеанской карьере достичь отметки в 50 голов за сезон. В новом розыгрыше НХЛ Капризов постарается исправить это. В таком случае он станет первым в истории «Уайлд», кому удалось забросить 50 шайб в одном чемпионате. Из россиян во всей лиге до сих пор лишь шести хоккеистам покорилась данная вершина: Александру Могильному, Александру Овечкину, Павлу Буре, Сергею Федорову, Илье Ковальчуку и Евгению Малкину.

Российские вратари побьются за «Везина Трофи»

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Российские голкиперы являются одними из лучших в своем деле во всей НХЛ. Сразу трое из них — Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин — вошли в список 50 лучших игроков лиги на данный момент по версии NHL Network. Они же традиционно являются претендентами на «Везина Трофи» — приз, который вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного сезона НХЛ.

Вероятно, в новом розыгрыше лиги Василевский на награду претендовать не будет. Россиянин в сентябре перенес операцию. Ему сделали микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела спины. В связи с травмой он пропустит два месяца и не поможет «Тампе» на старте чемпионата. Шестеркин и Сорокин же пребывают в полном здравии. Голкипер «Рейнджерс» выиграл «Везину» в 2022 году, а его соотечественник из «Айлендерс» оказался в тройке лучших в 2023-м. Возможно, конкуренцию им составят другие россияне: ставший основным в «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов, вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев и герой прошлого плей-офф Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз».

Русские герои, о которых нельзя молчать

В предыдущем сезоне «Сент-Луис Блюз» сделал шаг к командной перестройке и расстался с рядом ключевых игроков. Впрочем, этот никак не помешало Павлу Бучневичу закрепиться в роли лидера клуба. Даже в окружении прежних ветеранов «Блюз» россиянин выделялся способностью взять инициативу в свои руки, а теперь это уже является обычным делом. Очевидно, Павел будет играть в тройке с Робертом Томасом и Джорданом Кайру. Все трое в перспективе будут дополнять друг друга и могут создать одно из самых эффективных звеньев лиги. Спортивная агрессия Бучневича этому только располагает. За всю карьеру в НХЛ россиянин ни разу не добирался до отметки 80+ очков, и в новом сезоне он имеет возможность показать свою лучшую результативность.

Похожим образом обстоят дела и у Андрея Свечникова. В прошлом сезоне российскую суперзвезду «Каролины Харрикейнз» подкосила тяжелая травма. Сейчас Андрей активно работает в группе «ураганов» и готовится провести лучший сезон в НХЛ. Отметим, что ряд экспертов лиги вкупе с вероятным чемпионством «Каролины» пророчит молодому форварду приз самого ценного игрока Кубка Стэнли — «Конн Смайт Трофи». На пути к успеху ему может помочь Дмитрий Орлов. Российский защитник не смог договориться о новом контракте с «Вашингтоном», остаток прошлого сезона ярко провел в «Бостон Брюинз», а летом подписал двухлетнее соглашение с «Харрикейнз».

Высокой результативности будут ожидать еще от одного Андрея — Кузьменко. Российский форвард впечатлил Северную Америку в прошлом сезоне и заслужил неплохой контракт от «Ванкувер Кэнакс». Кузьменко активно занимался в период межсезонья, плоды этой работы россиянин покажет в грядущем чемпионате. К слову, Андрей будет далеко не единственным российским хоккеистом, кто привлечет внимание на канадскую сторону НХЛ. Минувшим летом в Страну кленового листа переехал Владимир Тарасенко, подписавший однолетний контракт с «Оттавой Сенаторз». В декабре ему исполнится 32 года. Россиянин намерен выступить наиболее успешно, чтобы заслужить многолетний и дорогой контракт. Особенно с учетом повышения потолка зарплат в НХЛ.

Свою силу придется доказать и Евгению Кузнецову. При Питере Лавиолетте российский форвард выглядел несколько потерянным в «Вашингтон Кэпиталз», да и сам в одном из интервью намекал, что игровая модель теперь уже бывшего наставника «Кэпиталз» ему не подходит. Слухи о возможном обмене Кузнецова из «Вашингтона» распространялись не просто так. Возможно, при новом тренере мы увидим прежнего Кузю, который славится яркой игрой и неординарными действиями на площадке.

Михаил Сергачев в предыдущем чемпионате показал свой лучший сезон в карьере в НХЛ, и россиянин продолжает прогрессировать. Прямо сейчас он является главным наследником Виктора Хедмана в «Тампе» и претендует на роль ведущего защитника «молний». Это касается как его действий в обороне, так и помощи в атаке. Сергачев не вошел в топ-50 игроков по версии NHL Network, но грядущий сезон может заставить аналитиков лиги изменить свое мнение в отношении россиянина. Это касается и Никиты Задорова из «Калгари Флэймз». На данный момент положение «огоньков» в НХЛ не выглядит стабильным, но роль одного из главных защитников твердо закреплена за россиянином.

Звание лидера команды заслужил и Иван Барбашев. Его обмен из «Сент-Луиса» в прошлом сезоне стал лучшей сделкой «Вегас Голден Найтс». Благодаря российскому форварду «рыцари» впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли. Агент игрока Дэн Мильштейн в интервью РИА Новости говорил, что нападающий хотел продолжить карьеру в своем новом клубе, и «Голден Найтс» наградили Барбашева контрактом сроком на пять лет и кэпхитом в размере пяти миллионов долларов. Иван результативно выступил в предсезонных матчах и показал, что в новом розыгрыше чемпионата намерен стать одним из самых полезных игроков лиги.

Наконец, важным станет сезон для Кирилла Марченко. Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» по ходу прошлой «регулярки» эффектно ворвался в НХЛ и повторил уникальнейший рекорд, выдав серию из своих первых очков исключительно за счет заброшенных шайб. Кирилл пока далек от статуса звезды лиги, но для «Коламбуса» уже является весьма важным игроком. Более того, для болельщиков из России «Блю Джекетс» станут одной из самых интересных команд. В клубе собрано немалое количество россиян: Иван Проворов, Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Даниил Тарасов. Последние двое имеют повреждения. Также добавим сюда и подписавшего в мае контракт новичка Дмитрия Воронкова. Экс-форвард «Ак Барса» не попал в итоговый ростер «Коламбуса» и начнет сезон в АХЛ, но по ходу чемпионата с большой долей вероятности дебютирует и в НХЛ.

Ничушкин забыл про скандал

Валерий Ничушкин помог «Колорадо Эвеланш» завоевать Кубок Стэнли в сезоне-2021/22 и заработал новый крупный контракт. Однако в следующем розыгрыше «лавинам» и близко не удалось защитить чемпионское звание: клуб выбыл в первом же раунде плей-офф, проиграв «Сиэтлу». Одной из причин неудачи команды стало отсутствие российского форварда.

Ничушкин покинул расположение «Эвеланш» перед третьим матчем серии против «Кракен» «по личным причинам» и впоследствии пропустил все остальные игры противостояния. Североамериканские СМИ сообщали, что отсутствие Ничушкина в заявке команды связано с «инцидентом с алкоголем». The Denver Post со ссылкой на отчет полиции Сиэтла добавила, что в гостиничном номере россиянина была обнаружена девушка, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина, представившаяся уроженкой Украины, которая перед переездом в США проживала в России, вела себя агрессивно и не могла покинуть отель самостоятельно, после чего ее госпитализировали. Агент Ничушкина Марк Гандлер заявил РИА Новости, что хоккеист не причастен к данному инциденту.

Впоследствии НХЛ сообщила, что форвард сможет принять участие в новом сезоне лиги, а сам россиянин на протяжении долгого времени отказывался комментировать апрельский инцидент. Лишь по возвращении в расположение клуба в сентябре Валерий выступил перед североамериканскими журналистами: