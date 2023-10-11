Американцы недооценили Кучерова. Русский форвард от злости рвал и метал

Любители хоккея вздохнули с облегчением. Новому сезону Национальной хоккейной лиги дан официальный старт. Фанаты лучшего вида спорта с клюшкой и шайбой так сильно этого ждали, что НХЛ составила особое расписание для первого игрового дня. В него уместились сразу три матча, и первый из них начался в непривычное для американцев раннее время. Непривычное, потому что ранние матчи в день открытия сезона — редкость. До сих пор таких случаев было всего пять.

Пилотный выпуск новой «регулярки» НХЛ был снят в Тампе, где местные «Лайтнинг» принимали «Предаторз» из Нэшвилла — города, где минувшим летом состоялась эпохальная церемония драфта. И пока главный герой того мероприятия Коннор Бедард готовился к дебюту за «Чикаго Блэкхокс» в матче против своего кумира, капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, «молнии» проходили испытание «хищниками».

Поначалу для «Тампы» все складывалось превосходно. В первом периоде «Лайтнинг» не замечали никакого сопротивления и буквально избивали соперника. Голкипер «Предаторз» Юусе Сарос только и делал, что успевал решать проблемы из-за ошибок своих защитников. 2−13 по броскам в створ в пользу соперника гостей — показательная статистика.

Один из бросков «Тампы» оказался результативным, и его автором стал Никита Кучеров.

Накануне российский форвард стал лучшим среди представителей своей страны в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии лиги и занял восьмое общее место. А чуть ранее лига отправила Никиту на третью строчку в рейтинге лучших крайних форвардов, оценив чеха Давида Пастрняка и американца Мэттью Ткачука выше. С этим мнением мы, конечно, поспорили бы. Такими навыками и мастерством, как россиянин, вряд ли кто-то еще может похвастать. А двумя Кубками Стэнли за плечами — тем более.

У многих были опасения насчет того, будет ли Никита доступен. В одном из предсезонных матчей Кучеров на ровном месте получил повреждение. Однако главный тренер «Тампы» Джон Купер поспешил успокоить общественность и заявил, что травма не является серьезной. В итоге Никита вышел на лед и взялся за любимое дело.

Недооценили форварда «Лайтнинг» не только аналитики НХЛ, но и соперники из «Нэшвилла». По какой-то причине в самом начале матча «хищники» дали Никите слишком много свободного пространства и посчитали, что ничего плохого из этого не выйдет. А зря. Кучеров за такую глупость наказал мгновенно мощным уан-таймером из зоны неподалеку от слота.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239513&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А ведь в «Тампе» будто бы знали, что от Кучерова стоит ждать заброшенных шайб. Накануне игры клубная медиаслужба предложила болельщикам дать прогноз на автора первого гола «молний» в новом сезоне и прикрепила фотографию россиянина. Бинго!

Для Кучерова, кстати, это уже дело привычки — прибивать «Нэшвилл». С учетом прошлых сезонов россиянин отметился результативными действиями уже в восьмом матче против «Предаторз» подряд. Причем он забил в пяти из шести последних очных встреч. И одним голом форвард «Лайтнинг» сегодня не ограничился. Перед самой финальной сиреной россиянин оформил дубль, поразив пустые ворота. Кучеров до этого дважды пытался выкатить шайбу на гол Нику Полу, но тот так и не мог воспользоваться подарками. В итоге Никите пришлось все делать самому.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239514&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А ведь дубль россиянин мог оформить гораздо раньше. В начале второго периода Кучеров вышел один на один с Юусе Саросом, но голкипер «Предаторз» не дал себя переиграть. Никита был так рассержен из-за неиспользованного момента, что не смог сдержать эмоций.

В итоге вместо того, чтобы удвоить преимущество в счете, «Тампа» позволила сопернику вернуться в игру. Еще под занавес второго периода Райан О’Райлли отметил гол свой дебют за «Нэшвилл», а в самом начале третьей 20-минутки «хищники» дважды подряд расстреляли ворота сменщика травмированного Андрея Василевского Юнаса Юханссона. На его счастье арбитры вовремя вмешались и не засчитали третий гол «Предаторз». Как раз из-за атаки вратаря. «Тампа», почуяв неладное, быстро взяла себя в руки и заставила соперника ошибаться. Как итог — реализованные большинство и буллит.

А большинство у «Тампы» традиционно мощное. В середине периода «Лайтнинг» пропустили после удивительного по точности броска Томми Новака, но моментально вернули себе преимущество. Помог Михаил Сергачев. Российский защитник в фирменном стиле нанес классный бросок, с которым едва-едва справился Сарос. Но шайбу голкипер «Нэшвилла» отбил прямо перед собой, чем воспользовался Ник Пол.