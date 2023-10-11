НХЛ свихнулась на юном канадце. Овечкин и Макдэвид уже наскучили?

Источник: Соцсети

В Национальной хоккейной лиге стартовал новый сезон. В расписании первого игрового дня числилось аж три матча, каждый из которых следовал точно друг за другом. Формально хедлайнером хоккейного фестиваля должна была стать встреча «Вегас Голден Найтс» с «Сиэтл Кракен» — двух самых молодых франшиз НХЛ. Как-никак в игру возвращается действующий чемпион, который в прошлом сезоне поразил всех своим громким триумфом.

«Голден Найтс» как могли привлекали внимание к себе, организовали шикарную церемонию поднятия чемпионского стяга, сделали все ярко, дорого и богато. Но общий взгляд был направлен в другую сторону — в район Пенсильвании.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pEsH5KRJw-s?si=2ztQd66N7kawkGQe" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Питтсбурге местные «Пингвинз» встречались с «Чикаго Блэкхокс» и потерпели обидное поражение, упустив преимущество с 2:0. Этот матч был бы рядовым, если бы не одно «но» по имени Коннор Бедард. Канадский вундеркинд стал главным героем последнего драфта, а болельщики «Чикаго» после победы клуба в лотерее за первый драфт-пик засветились от счастья и начали молиться на восходящую звезду. 18-летнему форварду пророчат не просто большое хоккейное будущее, а звание главного революционера всей НХЛ. В Северной Америке убеждены, что он способен переписать историю лиги. Примерно так же, как это делает сейчас Коннор Макдэвид.

В течение последних месяцев Бедард был окружен журналистами со всех сторон, с ним было записано множество интервью, про него снимают документальные фильмы (напомним, хоккеисту в июле исполнилось только 18 лет), лига и ведущие американские СМИ создают кучу самого разного медиаконтента с участием канадца. Именно его дебют в НХЛ стал главным событием открытия нового сезона. Ради этого лига точечно проработала календарь матчей и нарочно отправила «Чикаго» начинать чемпионат к «Питтсбургу». Почему именно с «Пингвинз»? Ответ — Сидни Кросби. Именитый канадский форвард, член «Тройного золотого клуба» является для Бедарда кумиром детства. Столкнуть их лбами в первом же матче сезона — идеальная схема.

Причем буквально. Перед матчем у главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана спросили, выпустит ли он стартовую пятерку Кросби ради его встречи с Бедардом в первой же смене, и наставник «Пенс» недвусмысленно ответил: «В старте выходят парни, которые дают нам больше всего шансов на успех. Кросби и Бедард — лица НХЛ. Сид является таковым, будучи послом лиги вот уже почти 20 лет, а у Бедарда захватывающее и многообещающее будущее. Это великолепная история, которую следует отметить. Ребята сами по себе потрясающие игроки и люди, поэтому я понимаю, почему вокруг этой ситуации идет столько разговоров».

Все прошло по плану: кумир и фанат, легенда НХЛ и будущая звезда лиги, канадский ветеран и канадский юноша встретились лицом к лицу уже на стартовом вбрасывании. НХЛ сделала шоу даже из этого с участием рефери Келли Сазерлендом, который начал обслуживать матчи лиги, когда появления Коннора Бедарда на свет даже не было в планах.

Полосы и страницы всех СМИ пестрили только одной фамилией — Бедард, Бедард, Бедард. ESPN, один из главных телевещателей НХЛ, твердил о дебюте юного канадца на протяжении всего матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз», который состоялся перед игрой в Питтсбурге. Бедард приехал на арену? Уже повод для сюжета. На пути к раздевалке форвард-дебютант был окружен десятками журналистов и видеооператоров, как это обычно бывает с выходом Конора Макгрегора в октагон. Бедард готовится к разминке? Еще один сюжет.

По интернету уже разлетелось видео, как канадец от волнения элементарно забыл клюшку в раздевалке. Из этого эпизода сделали целый инфоповод — даже на сайте НХЛ его отобразили отдельной новостью. Бедард вышел на раскатку без шлема? И это тоже инфоповод.

И без того дотошные североамериканские журналисты буквально под микроскопом рассматривали каждое действие Коннора на площадке во время матча, подсчитывали самую разную статистику и оперативно отображали ее едва ли не после каждой смены хоккеиста. Как в итоге сыграл Бедард? Вполне успешно: чуть более 21 минуты на льду, пять бросков в створ, одна голевая передача и всего два выигранных вбрасывания из 13 (Евгению Малкину канадец, например, проиграл все пять очных вбрасываний). Ничего сверхъестественного, но журналистам этого будет достаточно, чтобы сделать те или иные выводы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239516&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Много внимания к молодому игроку. Кажется, что даже слишком. Обоснованно ли это? С одной стороны, да. Канадец покорил всех своей игрой в прошлом сезоне, восхитил уровнем катания, игрового мышления, видением площадки и умением просчитать ситуацию на несколько ходов вперед, а также броском, техникой и статистикой. 143 очка (71 гол и 72 передачи) в 57 матчах «регулярки» WHL и 23 очка (9+14) в семи матчах молодежного чемпионата мира — впечатляющие цифры. С другой, столь обширная медиакампания выглядит сумасшедшей. Как минимум, потому что Бедард еще не является звездой на взрослом уровне, но все авансы ему уже раздали. Для понимания ситуации посмотрите, как российские СМИ раскручивают персону Матвея Мичкова (и не просто так), и умножьте мощность этой динамо-машины раз в десять.