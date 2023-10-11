«Безумный парень!» В Америке восхитились русским чемпионом — Барбашев забил невероятным щелчком

«Вегасу» выпало начинать сезон домашним матчем против «Сиэтла», и перед стартом игры под сводами «Ти-мобайл арены» подняли чемпионский баннер в честь победы в розыгрыше Кубка Стэнли. Организаторы логично обыграли тематику казино и игровых автоматов, а хоккеисты за два дня до этого получили свои чемпионские перстни и о них стоит сказать отдельно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pEsH5KRJw-s?si=3neVa7zeN_9kOsJc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Огромные желтые «печатки» с 32 желтыми брильянтами по периметру (в честь 32 команд), 67 мелких белых брильянтов по числу побед в сезоне и прочие ювелирные детали — все это сделало такой перстень настоящим произведением искусства.

Источник: Соцсети

Сам матч открытия получился для «Рыцарей» очень непростым, но по результату не менее приятным, чем вечеринка в честь чемпионских перстней. Уже к середине первого периода «Вегас» дважды пробил голкипера «Кракен» — бывшего одноклубника Александра Овечкина по «Вашингтону» Филиппа Грубауэра. «Сиэтл» выглядел более активным в плане бросков, но хоккеисты «Голден Найтс» куда бережней отнеслись к созданным голевым моментам.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239518&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А едва стартовала вторая двадцатиминутка, как «Вегас» увеличил преимущество до трех шайб и автором третьего гола стал Иван Барбашев. Русский универсал «Голден Найтс» получил отменную передачу от Брэйдена Макнабба под чужую синюю линию, убежал один на один и не стал долго думать. С висящим на плечах защитником Иван не рискнул идти в обводку, а запустил щелчком «ракету», доехав до середины чужой зоны.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239517&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Барбашев — безумный парень!», — восхитилась россиянином пресс-служба «Вегаса», выкладывая гол в свои социальные сети.

«Какой пас от Макнабба! А Барбашев вколотил шайбу за спину Грубауэру», — отметил обозреватель The Athletic Джесси Грейнджер.

Гол Барбашева не стал победным, но укрепил преимущество «Вегаса», который комфортно довел матч до победы. «Закрыл» счет в этом матче Джек Айкел, поразивший пустые ворота, а Барбашев отыграл почти 16 минут, отметившись тремя бросками в створ, одним силовым приемом и одной потерей.