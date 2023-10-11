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10:49 (мск), источник: Sport24

«Безумный парень!» В Америке восхитились русским чемпионом — Барбашев забил невероятным щелчком

Обладатели Кубка Стэнли начали с победы.

Вегас
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Источник: AP 2023

«Вегасу» выпало начинать сезон домашним матчем против «Сиэтла», и перед стартом игры под сводами «Ти-мобайл арены» подняли чемпионский баннер в честь победы в розыгрыше Кубка Стэнли. Организаторы логично обыграли тематику казино и игровых автоматов, а хоккеисты за два дня до этого получили свои чемпионские перстни и о них стоит сказать отдельно.

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Огромные желтые «печатки» с 32 желтыми брильянтами по периметру (в честь 32 команд), 67 мелких белых брильянтов по числу побед в сезоне и прочие ювелирные детали — все это сделало такой перстень настоящим произведением искусства.

Источник: Соцсети

Сам матч открытия получился для «Рыцарей» очень непростым, но по результату не менее приятным, чем вечеринка в честь чемпионских перстней. Уже к середине первого периода «Вегас» дважды пробил голкипера «Кракен» — бывшего одноклубника Александра Овечкина по «Вашингтону» Филиппа Грубауэра. «Сиэтл» выглядел более активным в плане бросков, но хоккеисты «Голден Найтс» куда бережней отнеслись к созданным голевым моментам.

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А едва стартовала вторая двадцатиминутка, как «Вегас» увеличил преимущество до трех шайб и автором третьего гола стал Иван Барбашев. Русский универсал «Голден Найтс» получил отменную передачу от Брэйдена Макнабба под чужую синюю линию, убежал один на один и не стал долго думать. С висящим на плечах защитником Иван не рискнул идти в обводку, а запустил щелчком «ракету», доехав до середины чужой зоны.

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«Барбашев — безумный парень!», — восхитилась россиянином пресс-служба «Вегаса», выкладывая гол в свои социальные сети.

«Какой пас от Макнабба! А Барбашев вколотил шайбу за спину Грубауэру», — отметил обозреватель The Athletic Джесси Грейнджер.

Гол Барбашева не стал победным, но укрепил преимущество «Вегаса», который комфортно довел матч до победы. «Закрыл» счет в этом матче Джек Айкел, поразивший пустые ворота, а Барбашев отыграл почти 16 минут, отметившись тремя бросками в створ, одним силовым приемом и одной потерей.

Автор: Максим Замятин

Вегас
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Сиэтл
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