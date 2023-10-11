Гашек отреагировал на участие россиян в новом сезоне НХЛ

Бывшему спортсмену не понравилось, что организация третий сезон подряд решила позволить российским хоккеистам играть, не высказываясь о политике. «НХЛ приходится платить за это миллиарды долларов», — посчитал он.

Новый сезон НХЛ стартовал в ночь на 11 октября. В первом матче нового сезона «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нэшвилл Предаторс». Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров стал автором первого гола.