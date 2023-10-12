«Каролина» обыграла «Оттаву», Орлов и Тарасенко очков не набрали
Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3 (0:1, 2:0, 3:2). В составе «ураганов» шайбы забросили Майкл Бантинг (23-я минута), Теуво Терявяйнен (38), Джордан Стаал (41), Брэди Шей (48) и Джейккоб Славин (52). У «Оттавы» отличились Мэтью Жозеф (4), Паркер Келли (46), Тим Штюцле (46).
Российский защитник Дмитрий Орлов дебютировал за «Каролину» в официальных матчах, нанес два броска в створ ворот, совершил два блокшота и три силовых приема, не набрав очков. Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко также провел первую официальную игру за свой новый клуб и отметился одним хитом. Защитник «Сенаторз» Артем Зуб оформил голевую передачу.
В параллельном матче «Торонто Мейпл Лифс» обыграл «Монреаль Канадиенс», одержав победу в серии буллитов (6:5 ПБ). В составе «листьев» 19 бросков в створ ворот из 24 отразил российский голкипер Илья Самсонов, а форвард Остон Мэттьюс оформил хет-трик. В другой игре вечера «Бостон Брюинз» на своей площадке оказался сильнее «Чикаго Блэкхокс» (3:1). Автором единственного гола в составе гостей стал первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард.