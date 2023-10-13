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12:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лысый Панарин напугал Америку: зажег в городе, где Россия завоевала золото

Панарин набрал два очка в матче с «Баффало», Шестеркин одержал сто побед в НХЛ.

Баффало
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Источник: Reuters

Межсезонье в Национальной хоккейной лиге принесло для многих клубов ряд серьезных изменений. Одними из хедлайнеров этого фестиваля стали «Нью-Йорк Рейнджерс», для которых глобальные реформы были неизбежны после провала в прошлом сезоне. Тогда, напомним, «синерубашечники» вылетели на стадии первого раунда плей-офф, умудрившись проиграть «Нью-Джерси Девилз», ведя по ходу серии со счетом 2−0. В итоге «Рейнджерс» попрощались с Жераром Галланом и назначили на пост главного тренера Питера Лавиолетта, который до этого был отправлен в отставку с аналогичного поста в «Вашингтон Кэпиталз» за куда более неудачные результаты.

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Коснулись изменения и главной звезды клуба из Нью-Йорка — Артемия Панарина. Хлебушек традиционно мощно провел прошлый розыгрыш регулярного чемпионата и стал лучшим бомбардиром команды. Однако в плей-офф отметился всего двумя ассистами в семи матчах, за чем последовала серьезная критика в его адрес. Фанаты «Рейнджерс» и американские журналисты не стеснялись в высказываниях об игре российского суперфорварда и клонили к тому, что хоккеист со столь высокой зарплатой не приносит команде соответствующей пользы. Панарин же с возрастом стал принимать подобную реакцию сильно ближе к сердцу. Артемий отныне не такой открытый весельчак, к которому многие привыкли. Форвард, по рассказам его знакомых, несколько замкнулся в себе и стал относиться к происходящему вокруг в разы серьезнее.

Возможно, это повлияло и на внешний вид хоккеиста. Летом Хлебушек не просто состриг знаменитые кудри, а побрился налысо, чем удивил общественность. Американские болельщики и журналисты до сих пор не могут привыкнуть к новому облику Артемия и регулярно отпускают шутки на эту тему. Даже говорят, что таким образом Панарин якобы захотел отогнать от себя злых духов. «Лысый Панарин выглядит пугающе!» — таких комментариев в североамериканском сегменте интернета полно, и их с каждым разом становится все больше.

Но нас внешность спортсмена не волнует. Нам интересен только хоккей и выступления российских игроков в лучшей лиге мира. И у Панарина нашлись аргументы для этого.

Новый сезон Артемий вместе с «Рейнджерс» начал в городе, который имеет большое значение для всего российского хоккея. В январе 2011 года молодежная сборная России в сумасшедшем по накалу и развязке финальном матче МЧМ обыграла команду Канады и завоевала золотые медали, которые до сих пор являются последним успехом нашей молодежки. Случилось это в Баффало на арене «Кибэнк-центр», где домашние матчи проводят местные «Сейбрз». Тогда Панарин отметился двумя результативными действиями, забросив две исторические шайбы. Сегодня Артемий повторил свой успех на той же самой арене.

Уже в дебюте матча с «Баффало» российский форвард ответил скептикам, которые критиковали россиянина за якобы пассивность. При входе в зону Хлебушек мощно выстрелил по воротам и оперативно сыграл на добивании, выкатив шайбу Алексису Лафренье на пустой угол.

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А в середине третьего периода российский нападающий отметился голом. И опять после классного броска. Перед Артемием было так много свободного пространства и времени на принятие решения, что у голкипера «Сейбрз» не осталось ни малейшего шанса на спасение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для россиянина этот матч стал уже сотым, начиная с сезона-2019/20, когда он стал выступать за «Рейнджерс», в котором Хлебушек набрал минимум два очка. Во всей лиге Артемий удерживает шестой результат по этому показателю.

После гола Панарина счет на табло стал уже 3:0 в пользу «Рейнджерс». «Баффало» ничем не могло ответить, кроме эффектного хита Расмуса Далина, накануне подписавшего большой и богатый контракт с «клинками», а также шайбы Джон-Джейсона Петерки. «Синерубашечники» же под конец встречи забили еще дважды и добыли убедительную победу на старте сезона.

Она, кстати, стала уже сотой в карьере Игоря Шестеркина в чемпионатах НХЛ. Российский голкипер «Рейнджерс» стал первым вратарем в истории клуба, кто добыл сотню побед менее чем в 187 играх. У Игоря на это достижение ушло всего 159 матчей. Таким образом, он стал лишь седьмым во всей НХЛ голкипером, кто оформил славный юбилей менее чем в 160 играх.

Автор: Андрей Сенченко

Баффало
1:5
0:2, 1:1, 0:2
Рейнджерс
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