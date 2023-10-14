Овечкин мощным силовым приемом снес лучшего защитника НХЛ

В ходе второго периода российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом против шведского защитника «Питтсбурга» Эрика Карлссона и снес оппонента с ног. Карлссон по итогам прошлого розыгрыша НХЛ был признан лучшим защитником сезона, набрав 101 (25 голов и 76 передач) очков в 82 матчах чемпионата.