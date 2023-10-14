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Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин мощным силовым приемом снес лучшего защитника НХЛ

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Питтсбург
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В ходе второго периода российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом против шведского защитника «Питтсбурга» Эрика Карлссона и снес оппонента с ног. Карлссон по итогам прошлого розыгрыша НХЛ был признан лучшим защитником сезона, набрав 101 (25 голов и 76 передач) очков в 82 матчах чемпионата.

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили российский форвард Евгений Малкин (25-я минута), оформивший дубль Сидни Кросби (26, 32) и Райлли Смит (57).

Вашингтон
0:4
0:0, 0:3, 0:1
Питтсбург
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