Малкин наказал Овечкина за ошибку. Джино просто уничтожил «Вашингтон»!

«Битва титанов» — с таким заголовком на протяжении нескольких часов красовалась статья на главной странице официального сайта Национальной хоккейной лиги. И это уже не первый раз, когда НХЛ именно этими словами анонсирует очередное очное противостояние Александра Овечкина и Сидни Кросби. А по-другому эту дуэль и не описать. Ови и Сид вместе дебютировали в НХЛ в октябре 2005 года, и с тех пор их судьбы туго связаны, хоть и выступают главные лица эпохи за непримиримых соперников — «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» соответственно.

19 сезонов — ровно столько теперь в активе у каждого из них в лучшей хоккейной лиге мира. И все 19 они посвящают тем командам, которые однажды выбрали их на драфте под первыми номерами. Среди действующих игроков НХЛ такой верности одному клубу не может похвастать никто. Хотя и Овечкину с Кросби есть к чему стремиться. Абсолютный рекорд по числу сезонов НХЛ в стане одной франшизы принадлежит Алексу Дельвеккио, который отыграл 24 чемпионата в стане «Детройт Ред Уингз». Все эти годы Александр и Сидни были главными антагонистами лиги. Их сравнивали бесконечное число раз, а статистика в матчах двух гигантов друг против друга уже давно ведется отдельной страницей в НХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239532&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Позади уже 65 очных матчей между Ови и Сидом. За это время они успели вырасти из соперников и противников в настоящих друзей. Для них самих эта дуэль стала большим, чем просто противостояние на ледовой площадке.

«Оба клуба понимают, что когда мы играем друг с другом, то это — это нечто большее, чем просто игра. Противостояние, которое развивалось с годами. Эта матчи, вероятно, позволили нам проявить себя с лучшей стороны. То, что мы по сей день являемся лицами своих клубов, — редкость. Многое сошлось воедино. У Ови потрясающая карьера, он добился успеха», — сказал Кросби накануне матча.

«Всегда приятно играть против Кросби. Сид — лучший игрок в лиге. Наше соперничество всегда было на вершине всей НХЛ», — ответил Овечкин.

И как же грамотно поступила лига, составляя расписание на новый сезон. Сначала НХЛ открыла сезон тремя матчами, среди которых место нашлось игре «Питтсбурга» с «Чикаго»: дебют очередного некстуана Коннора Бедарда, первый же матч в НХЛ сразу против его главного кумира детства Кросби, все такое. Затем нестареющая классика лиги — битва «Торонто» с «Монреалем». А теперь и «Вашингтон» с «Питтсбургом». Для «Кэпиталз» эта игра стала первой в новом сезоне, в котором Овечкин продолжит погоню за великим рекордом Уэйна Гретцки. Лучше афиши не придумаешь.

Овечкин и Кросби встретились друг с другом в самом начале матча. Оба вышли в стартовых пятерках своих команд, а Александр и вовсе нанес первый же бросок в матче спустя десять секунд после стартового вбрасывания. Кросби ответил на это опасным выходом к воротам через несколько минут — от верного гола «Кэпиталз» спас голкипер Чарли Линдгрен. Сама игра на старте, правда, радовала высокими скоростями только в первые 7−10 минут, после чего они заметно снизились. Но было видно, что тренерский штаб «Вашингтона» очень рассчитывает на гол Овечкина — Александр из всех форвардов был вторым по количеству игрового времени и уступал только Евгению Кузнецову, а в единственном сыгранном за период большинстве действовал в обеих спецбригадах.

Но голы пошли не от Ови. И даже не от «Кэпиталз». Пока все обсуждали противостояние Александра с Кросби, громко о себе напомнил другой лидер «Питтсбурга» — Евгений Малкин.

Джино еще в первом периоде мог эффектным финтом открыть счет, но его бросок из-под ноги Линдгрен разгадал.

Зато во втором периоде российского суперфорварда «Питтсбурга» было не остановить. Пока журналисты и комментаторы ESPN обсуждали дела «Вашингтона», Малкин расстрелял голкипера «столичных», не оставив ему ни шанса на спасение. Примечательно, что голевая атака гостей началась с того, что Овечкин не успел за шайбой и не смог вывести ее из зоны. Ну, а Малкин в очередной раз показал, как сильно любит наказывать «Вашингтон» — ведь именно его гол в конце прошлого сезона формально поставил крест на планах «Кэпс» попасть в плей-офф.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239533&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На этом Джино не остановился. Впоследствии Евгений придумал еще два гола для «Питтсбурга» и лично Сидни Кросби. 3 очка в течение восьми минут — это все великолепный Малкин! Он до сих пор доказывает, что является одним из лучших игроков мира. На случай, если кто-то в этом сомневается.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239534&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239535&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин, глядя на счет на табло, стал поддаваться эмоциям. Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов в одном из последних интервью отмечал, что если у Ови не ладится игра, то он заводится еще сильнее и начинает крушить оппонентов. Сегодняшний матч исключением не стал. Сперва Александр вступил в массовую потасовку, которая едва не переросла в драку. Поучаствовал в ней и звездный новичок «Питтсбурга», лучший защитник прошлого сезона НХЛ Эрик Карлссон.

Ему же спустя мгновение знатно прилетело от Овечкина, который славится своими мощными силовыми приемами. От такого хита на ногах не устоял не только шведский игрок «Питтсбурга», но и сам Александр.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239537&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На эмоциях лидер «Вашингтона» буквально полетел делать то, что любит больше всего. Но переиграть Тристана Джерри после выхода один в ноль россиянину не удалось. А ведь ускорение у Александра было очень кстати.

И тот факт, что лидер «Кэпиталз» стал поддаваться эмоциям, был понятен. Нельзя сказать, что «Вашингтон» вчистую провалил встречу с «Питтсбургом», но «пингвины», резко прибавив во втором периоде, заметно превосходили принципиальных соперников. Команда Майка Салливана выглядела свежее и быстрее, а также создавала куда больше острых и опасных моментов у чужих ворот. Преимущество «Пенс» по броскам в створ было неоспоримым. «Кэпс» же не смогли ответить даже, казалось, своим ключевым оружием — игра в большинстве у «столичных» не задалась от слова совсем. Вместо бросков по воротам «Вашингтон» только и занимался тем, что пытался хоть как-то закрепиться в чужой зоне.

Зато у «пингвинов» с переходом из обороны в атаку никаких проблем не было. Одним изящным пасом все тот же Евгений Малкин сокрушил всю структуру «Кэпиталз» и оформил для своей команды четвертый гол, оформив ассистентский хет-трик. Четыре гола «Питтсбурга» — и все «на совести» Джино! Но каков бэкчекинг от россиянина. Евгений перед голевой передачей здорово отработал в обороне, лишив Джона Карлссона шайбы в нейтральной зоне, после чего выдал тот самый пас.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239536&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге 4:0 — уверенная победа «Питтсбурга». Ну, а в личном противостоянии Кросби и Овечкина формально триумфатором оказался, конечно, канадский форвард, но поистине чемпионом из их битвы вышел Евгений Малкин. Джино всю свою карьеру в НХЛ борется с тем, что его несправедливо обделяют вниманием и не оценивают всего великолепия россиянина. Сегодня Евгений эффектно щелкнул по носу своим недоброжелателям.