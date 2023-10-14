Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:00
Торпедо
Спартак
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Ак Барс
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
Адмирал
Хоккей. КХЛ
16:00
Куньлунь РС
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Сочи
Хоккей. НХЛ
20:00
Оттава
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Питтсбург
04
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Аризона
Б
34
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег
Флорида
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
02:00
Вашингтон
Питтсбург
04
02:00
Нью-Джерси
Аризона
Б
34
13.10
Сан-Хосе
Вегас
14
13.10
Даллас
Сент-Луис
Б
21
13.10
Миннесота
Флорида
20
13.10
Нэшвилл
Сиэтл
30
13.10
Нью-Джерси
Детройт
43
13.10
Баффало
Рейнджерс
15
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малкин поднялся на 42-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на 42-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вашингтон
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В матче регулярного первенства против «Вашингтон Кэпиталз» (4:0) россиянин набрал четыре очка, отметившись голом и тремя результативными передачами. Теперь 37-летний форвард имеет в своем активе 1233 балла (472 гола и 761 передача) в 1065 сыгранных матчах в карьере.

По этому показателю Малкин обошел Норма Ульмана (1229 очков в 1410 матчах) и Фила Хаусли (1232 очков в 1495 матчах). Впереди россиянина на 41-м месте располагается Патрик Кейн (1237 очков в 1180 матчах), который является действующим игроком, но на данный момент из-за травмы не имеет контракта с клубом НХЛ.

Вашингтон
0:4
0:0, 0:3, 0:1
Питтсбург
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Костомаров ответил на вопрос о продолжении спортивной карьеры
'Плачешь на груди Путина, а потом Родину предаешь': мощное интервью Вяльбе
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь