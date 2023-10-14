Малкин поднялся на 42-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В матче регулярного первенства против «Вашингтон Кэпиталз» (4:0) россиянин набрал четыре очка, отметившись голом и тремя результативными передачами. Теперь 37-летний форвард имеет в своем активе 1233 балла (472 гола и 761 передача) в 1065 сыгранных матчах в карьере.

По этому показателю Малкин обошел Норма Ульмана (1229 очков в 1410 матчах) и Фила Хаусли (1232 очков в 1495 матчах). Впереди россиянина на 41-м месте располагается Патрик Кейн (1237 очков в 1180 матчах), который является действующим игроком, но на данный момент из-за травмы не имеет контракта с клубом НХЛ.