«Вашингтон» впервые в истории клуба не смог забить в первом матче сезона НХЛ

Примечательно, что «Вашингтон» впервые в истории не забил в первом матче сезона НХЛ. Клуб из столицы США выступает в НХЛ с сезона-1974/1975. Ранее во всех предыдущих матчах открытия сезона «Вашингтон» забрасывал хотя бы одну шайбу. Сегодня «столичные» нанесли 19 безголевых бросков в створ ворот «Пингвинз», четыре из них оказались на счету российского нападающего Александра Овечкина.