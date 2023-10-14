Гол и три передачи Малкина принесли «Питтсбургу» победу над командой Овечкина

Встреча команд завершилась со счетом 4:0. Победу гостям принесли гол и три передачи российского нападающего Евгения Малкина. Помимо него ворота соперников поразили Райлли Смит и Сидни Кросби, оформивший дубль. Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 18 минут, не отметившись результативными действиями.

7 августа Малкин вошел в топ-20 лучших центральных нападающих НХЛ. 37-летний хоккеист стал единственным россиянином, включенным в рейтинг среди действующих игроков. Спортсмен расположился на 18-м месте.