Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:00
Торпедо
Спартак
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Ак Барс
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
Адмирал
Хоккей. КХЛ
16:00
Куньлунь РС
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Сочи
Хоккей. НХЛ
20:00
Оттава
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Питтсбург
04
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Аризона
Б
34
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег
Флорида
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
02:00
Вашингтон
Питтсбург
04
02:00
Нью-Джерси
Аризона
Б
34
13.10
Сан-Хосе
Вегас
14
13.10
Даллас
Сент-Луис
Б
21
13.10
Миннесота
Флорида
20
13.10
Нэшвилл
Сиэтл
30
13.10
Нью-Джерси
Детройт
43
13.10
Баффало
Рейнджерс
15
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Гол и три передачи Малкина принесли «Питтсбургу» победу над командой Овечкина

«Питтсбург Пингвинс» на выезде победил «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вашингтон
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Встреча команд завершилась со счетом 4:0. Победу гостям принесли гол и три передачи российского нападающего Евгения Малкина. Помимо него ворота соперников поразили Райлли Смит и Сидни Кросби, оформивший дубль. Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 18 минут, не отметившись результативными действиями.

7 августа Малкин вошел в топ-20 лучших центральных нападающих НХЛ. 37-летний хоккеист стал единственным россиянином, включенным в рейтинг среди действующих игроков. Спортсмен расположился на 18-м месте.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. На протяжении всей карьеры он играет за «Питтсбург». Вместе с командой россиянин трижды выигрывал Кубок Стэнли.

Вашингтон
0:4
0:0, 0:3, 0:1
Питтсбург
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Месси плюнули в спину во время матча
Аршавин рассказал об отсутствии интереса к матчам сборной России
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь