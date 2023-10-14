Кросби оценил фантастическую игру Малкина в матче с «Вашингтоном»

«Он был повсюду на льду. Он несколько раз отлично сыграл. У него также был шанс в начале матча, когда он попробовал бросить между ног. В таких встречах он настраивает ребят или сам создаёт моменты. В этом матче он просто успевал за шайбой повсюду», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.