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23:07 (мск), источник: ТАСС

«Оттава» победила «Филадельфию» в матче НХЛ. Тарасенко набрал первые очки за новый клуб

ТАСС, 14 октября. «Оттава» со счетом 5:2 обыграла «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейкоб Чикран (2-я и 11-я минуты), Джейк Сандерсон (37) и Брэди Ткачук (40, 41). У проигравших отличились Трэвис Конекни (17) и Кэм Йорк (37). Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи. Его соотечественник и партнер по команде защитник Артем Зуб не отметился результативными действиями.

Тарасенко набрал первые очки в составе «Оттавы», в стартовом матче регулярного чемпионата против «Каролины» (3:5) он не отметился результативными действиями. Россиянину 31 год, он подписал контракт с «Оттавой» в июле, соглашение на сумму $5 млн рассчитано на один год. Нападающий находился в статусе неограниченно свободного агента. В феврале Тарасенко был обменян из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс». За «Сент-Луис» россиянин выступал с 2013 года и в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли (2019).

В следующем матче «Оттава» примет «Тампу» 16 октября. «Филадельфия» 18 октября сыграет на своем льду против «Ванкувера».

Оттава
5:2
2:1, 2:1, 1:0
Филадельфия
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