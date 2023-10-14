«Оттава» победила «Филадельфию» в матче НХЛ. Тарасенко набрал первые очки за новый клуб

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейкоб Чикран (2-я и 11-я минуты), Джейк Сандерсон (37) и Брэди Ткачук (40, 41). У проигравших отличились Трэвис Конекни (17) и Кэм Йорк (37). Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи. Его соотечественник и партнер по команде защитник Артем Зуб не отметился результативными действиями.

Тарасенко набрал первые очки в составе «Оттавы», в стартовом матче регулярного чемпионата против «Каролины» (3:5) он не отметился результативными действиями. Россиянину 31 год, он подписал контракт с «Оттавой» в июле, соглашение на сумму $5 млн рассчитано на один год. Нападающий находился в статусе неограниченно свободного агента. В феврале Тарасенко был обменян из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс». За «Сент-Луис» россиянин выступал с 2013 года и в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли (2019).