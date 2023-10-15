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09:43 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Питтсбурга» Малкин набрал два очка в матче НХЛ против «Калгари»

Российского форварда признали второй звездой встречи.

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ТАСС, 15 октября. «Питтсбург» дома со счетом 5:2 обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 1, 15.10.2023, 2:00

Питтсбург5Калгари2

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Брайан Раст (41-я и 60-я минуты), Райлли Смит (41), Джейк Гюнцель (46) и Евгений Малкин (55). У «Калгари» отличились Мэтт Коронато (39) и Джонатан Юбердо (57). Малкин также отметился результативной передачей и был признан второй звездой матча.

В текущем сезоне российский нападающий набрал шесть очков (две шайбы + четыре передачи) в трех играх. Защитник «Калгари» Никита Задоров в матче с «Питтсбургом» не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Питтсбург» на выезде сыграет с «Детройтом» 19 октября, «Калгари» 17 октября проведет гостевой матч против «Вашингтона».

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 1, 15.10.2023, 2:00

Коламбус5Рейнджерс3

В других матчах игрового дня «Коламбус» на своем льду победил «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3). Защитник хозяев Иван Проворов отдал две результативные передачи, его одноклубник нападающий Кирилл Марченко — одну. Передача также на счету форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина. Его одноклубник вратарь Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 21.

«Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Баффало» (3:2), вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 26 из 28 бросков. «Торонто» на своем льду победил «Миннесоту» (7:4). Нападающий гостей Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Голкипер канадской команды Илья Самсонов отразил 28 из 32 бросков. Две передачи нападающего Никиты Кучерова не помогли «Тампе» в выездном матче против «Детройта» (4:6).

«Бостон» дома со счетом 3:2 обыграл «Нэшвилл», «Монреаль» одержал домашнюю победу над «Чикаго» (3:2). «Сент-Луис» на своем льду переиграл «Сиэтл» со счетом 2:1 после серии буллитов.

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