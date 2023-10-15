Нападающий «Ванкувера» Кузьменко забросил шайбу в матче НХЛ против «Эдмонтона»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239541&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС, 15 октября. «Ванкувер» в гостях со счетом 4:3 обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 1, 15.10.2023, 5:00 Эдмонтон 3 Ванкувер 4

Заброшенными шайбами в составе «Ванкувера» отметились Андрей Кузьменко (10-я минута), Нильс Хёгландер (18), Джек Студничка (23) и Сэм Лафферти (43). У проигравших отличились Леон Драйзайтль (1), Конор Макдэвид (22) и Райан Ньюджент-Хопкинс (30). Кузьменко забросил свою первую шайбу в новом розыгрыше НХЛ. В первом матче сезона команды также играли друг с другом: встреча завершилась победой «Ванкувера» со счетом 8:1.

В следующем матче «Ванкувер» в ночь на 18 октября по московскому времени на выезде сыграет против «Филадельфии». «Эдмонтон» в тот же день в гостях встретится с «Нэшвиллом».

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 1, 15.10.2023, 5:00 Сан-Хосе 1 Колорадо 2 Б

Результативная передача российского нападающего Валерия Ничушкина позволила «Колорадо» сравнять счет в конце основного времени матча против «Сан-Хосе» (2:1 после серии буллитов). Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 20 бросков из 21, а также сыграл «на ноль» в серии послематчевых бросков.