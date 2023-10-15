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10:02 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Ванкувера» Кузьменко забросил шайбу в матче НХЛ против «Эдмонтона»

Российский нападающий помог своей команде победить со счетом 4:3.

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ТАСС, 15 октября. «Ванкувер» в гостях со счетом 4:3 обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 1, 15.10.2023, 5:00

Эдмонтон3Ванкувер4

Заброшенными шайбами в составе «Ванкувера» отметились Андрей Кузьменко (10-я минута), Нильс Хёгландер (18), Джек Студничка (23) и Сэм Лафферти (43). У проигравших отличились Леон Драйзайтль (1), Конор Макдэвид (22) и Райан Ньюджент-Хопкинс (30). Кузьменко забросил свою первую шайбу в новом розыгрыше НХЛ. В первом матче сезона команды также играли друг с другом: встреча завершилась победой «Ванкувера» со счетом 8:1.

В следующем матче «Ванкувер» в ночь на 18 октября по московскому времени на выезде сыграет против «Филадельфии». «Эдмонтон» в тот же день в гостях встретится с «Нэшвиллом».

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 1, 15.10.2023, 5:00

Сан-Хосе1Колорадо2Б

Результативная передача российского нападающего Валерия Ничушкина позволила «Колорадо» сравнять счет в конце основного времени матча против «Сан-Хосе» (2:1 после серии буллитов). Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 20 бросков из 21, а также сыграл «на ноль» в серии послематчевых бросков.

«Лос-Анджелес» на своем льду уступил «Каролине» со счетом 5:6 после серии буллитов. Защитник хозяев Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой и был признан третьей звездой матча. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» дома обыграл «Анахайм» (4:1). 19-летний защитник гостей Павел Минтюков, выбранный на драфте НХЛ 2022 года под 10-м общим номером, провел первый официальный матч НХЛ в карьере.

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