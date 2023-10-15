Малкин невероятен: лучший старт за пять лет в НХЛ, сравнялся по голам с Могильным

Игра с «Вашингтоном» стала для Евгения Малкина одной из лучших за последнее время — он не только набрал четыре очка и был на голову выше оппонентов по продвинутой статистике, но ещё и здорово оборонялся. «Он отпахивал в отборе так, как будто это седьмая игра финала Кубка Стэнли», — писали авторы сайта The Athletic.

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С учётом того, как в прошлом году провалилось третье звено «Питтсбурга», а новичкам только предстоит притереться друг к другу, форма Малкина на старте сезона становилась бы ключевой для успеха или неуспеха команды. В прошлом году магнитогорский форвард впервые за 15 лет провёл все 82 матча регулярки, что уже давало повод для оптимизма. В игре с «Калгари» эти поводы не закончились.

Буквально за три игры Малкин нашёл потрясающее взаимодействие с новичком «пингвинов» Райлли Смитом. Один из основоположников «Вегаса» уступил место Ивану Барбашёву, но это не значит, что он потерял своих лучших качеств. В «рыцарях» всегда ценили быстрых форвардов, которые умеют играть в обороне, и обычно именно такие вингеры хорошо дополняли Малкина.

Впрочем, ни эта связка, ни какая-то другая у «Питтсбурга» не забивала в первые сорок минут. Два периода лучшим игроком «пингвинов» был Алекс Неделькович — вратарь, который провалил последние два сезона, отразил 25 бросков из 26, не сумев справиться с кистевым от Мэтта Коронато в большинстве.

Уже с первых секунд лидеры «Питтсбурга» вышли с явной решимостью навести суету в чужой зоне. В первой же смене Кросби навис на игроке «Калгари», спровоцировав потерю, которая была реализована партнёрами Сидни по звену. Ещё через 20 секунд активная игра «пингвинов» привела к тому, что «Калгари» не смог нормально выйти из зоны, а Малкин и Смит расписали гол против одинокого защитника «огоньков».

Вскоре Летанг забил и третий гол — ситуация для «Калгари» была неприятной, но не критической. Однако за шесть минут до конца Малкин отличился: теперь уже Смит подкараулил шайбу, не особо удачно выведенную защитником «Калгари» из зоны, создал пространство для своего центра, а Евгений переиграл Якоба Маркстрёма в проходе. Для Малкина это был 473-й гол в регулярных чемпионатах — он сравнялся по этому показателю с Александром Могильным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239540&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У Евгения шесть очков за три игры — и для него это лучший старт сезона с 2018-го. Сегодня Малкин был признан второй звездой матча и повеселил журналистов, сказав: «Надеюсь, завтра сезон закончится и я выиграю “Харт Трофи”. Потом Джино был более серьёзен: “Игры в октябре важны точно так же, как и в марте. Мы не можем ждать до конца сезона, важно побеждать сейчас, мы должны это понять”.

«Малкину 37, но за последние два матча вы бы про это даже не подумали. Он был невероятен — не только набирал очки, но и прекрасно играл в обороне», — написал журналист Роб Росси в соцсетях. Пока что Малкин делит первое место в списке бомбардиров с Остоном Мэттьюсом и Джейком Гюнцелем, и теперь для «Питтсбурга» важным вопросом становится то, как долго легенда клуба сохранит такую форму.