Шайба и передача Тарасенко помогли «Оттаве» обыграть «Тампу» в матче НХЛ
«Оттава Сенаторз» одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Оттава Сенаторз» одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Оттава Сенаторз» одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:2.
В составе победителей забитой шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Его соотечественник и партнёр по команде Артём Зуб сделал голевой пас.
Ранее сообщалось, что Владислав Гавриков стал третьей звездой матча «Лос-Анджелес» — «Каролина».