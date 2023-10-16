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06:31 (мск), источник: RT на русском

Шайба и передача Тарасенко помогли «Оттаве» обыграть «Тампу» в матче НХЛ

«Оттава Сенаторз» одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

«Оттава Сенаторз» одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей забитой шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Его соотечественник и партнёр по команде Артём Зуб сделал голевой пас.

Ранее сообщалось, что Владислав Гавриков стал третьей звездой матча «Лос-Анджелес» — «Каролина».

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