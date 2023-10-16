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20:46 (мск), источник: ТАСС

Нападающего «Питтсбурга» Малкина признали третьей звездой недели в НХЛ

ТАСС, 16 октября. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан третьей звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2023

В трех стартовых матчах регулярного чемпионата Малкин забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи. «Питтсбург» одержал победы над «Калгари» (5:2) и «Вашингтоном» (4:0), а также проиграл «Чикаго» (2:4). В матче с «Вашингтоном» россиянин отметился голом и сделал ассистентский хет-трик.

Первой звездой прошедшей недели признан американский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который в двух играх забросил шесть шайб. Игрок трижды отличился в матчах с «Монреалем» (6:5 после буллитов) и «Миннесотой» (7:4), став автором первого хет-трика в нынешнем сезоне.

Второй звездой признан шведский нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон, на счету которого по итогам двух сыгранных матчей один гол и пять передач. Швед забросил шайбу и сделал ассистентский хет-трик в игре с «Эдмонтоном» (8:1).

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