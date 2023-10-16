Нападающего «Питтсбурга» Малкина признали третьей звездой недели в НХЛ
ТАСС, 16 октября. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан третьей звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 16 октября. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан третьей звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В трех стартовых матчах регулярного чемпионата Малкин забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи. «Питтсбург» одержал победы над «Калгари» (5:2) и «Вашингтоном» (4:0), а также проиграл «Чикаго» (2:4). В матче с «Вашингтоном» россиянин отметился голом и сделал ассистентский хет-трик.
Первой звездой прошедшей недели признан американский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который в двух играх забросил шесть шайб. Игрок трижды отличился в матчах с «Монреалем» (6:5 после буллитов) и «Миннесотой» (7:4), став автором первого хет-трика в нынешнем сезоне.
Второй звездой признан шведский нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон, на счету которого по итогам двух сыгранных матчей один гол и пять передач. Швед забросил шайбу и сделал ассистентский хет-трик в игре с «Эдмонтоном» (8:1).