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08:29 (мск), источник: Sport24

Овечкин рычал и плевался, но выдал главный провал за два года! «Вашингтон» спас фирменный трюк Кузнецова

У Ови ноль бросков в створ.

Вашингтон
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Источник: AP 2023

Регулярный чемпионат НХЛ начался для «Вашингтон Кэпиталз» с откровенного провала. 0:4 в домашней игре против принципиальных соперников из Питтсбурга — это настоящий кошмар. После той игры капитан «Столичных» Александр Овечкин не стал открыто копаться в реальных причинах неудач:

«Думаю, что первый период мы отыграли хорошо. Во втором они забили, а мы нет. Так бывает. Двигаемся дальше. Мы не достигли результата сегодня. Парни были готовы, но мы посмотрим видео и будем лучше в следующем матче».

Но можно не сомневаться, перед понедельничной встречей с «Калгари» россиянин провел в раздевалке мотивирующую беседу. Правда, должного эффекта от нее поначалу не случилось.

Хозяева просто-напросто «забыли выйти» на первый период и провели его катастрофически плохо. 3−17 по броскам, 0:2 на табло и лишь попадание в штангу от Тома Уилсона стало единственным обнадеживающим эпизодом для поклонников «Вашингтона».

После первой паузы в игре все изменилось, но лидеры «Кэпиталз» здесь оказались ни при чем — команду за собой повело третье звено. Сонни Милано и Мэттью Филлипс на двоих разыграли симпатичную комбинацию и сократили отставание «Кэпиталз». А совсем скоро тот же Филиппс голевой передачей помог отличиться Коннору Макмайклу (еще одним ассистентом здесь можно записывать голкипера «Флэймз»).

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А что же Александр Овечкин? Пока вообще ничего. Ови был предельно мотивирован, львом рычал на скамейке запасных и заводил партнеров, но у самого него все валилось из рук. В итоге впервые за два года нападающий покинул площадку без точных выстрелов в створ ворот. Никаких глубоких выводов из двух первых матчей сезона делать, конечно, не стоит — следим за 38-летним Александром Великим дальше.

Игра же докатилась до серии пенальти, что позволило «Кэпитал уан-арене» увидеть фирменный трюк Евгения Кузнецова. Россиянин снова еле-еле докатился до ворот, но в решающий момент молниеносным движением разобрался с вратарем и принес «Вашингтону» первую победу в сезоне!

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Вашингтон
3:2Б
0:2, 2:0, 0:0, 0:0
Калгари
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