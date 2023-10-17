Америка увидела русского супермена во всей красе! Шестеркин выдал крутой пас, потащил буллит и полез в драку

Далеко не у всех русских суперзвезд старт сезона Национальной хоккейной лиги складывается идеально. Никита Кучеров идет по нисходящей — 2 гола в первой игре, 2 ассиста во второй, ноль очков в третьей. Кирилл Капризов, которому некоторые заокеанские журналисты прочили «Морис Ришар» пока вообще не забивал, ограничившись за два матча двумя результативными передачами. У Александра Овечкина проблемы еще серьезнее.

На этом фоне выгодно выделяются Евгений Малкин и русские звезды «Рейнджерс». Джино бомбанул 6 очками за 2 встречи, Артемий Панарин стабильно набирает баллы в каждой игре, а Игорь Шестеркин одержал две победы с трех попыток, пропустил в этих матчах лишь пару шайб, а в ночь с понедельника на вторник выдал свое первое полноценное шоу в этой регулярке.

Стартовала игра «Нью-Йорка» и «Аризоны» без активного участия россиян. Ближе к концовке первого периода счет открыла связка Мика Зибанежад — Крис Крайдер, вскоре после перерыва «Койотис» отыгрались. А вот дальше Панарин и Шестеркин взялись за дело.

Для начала Игорь выдал просто идеальный пас под красную линию на Хлебушка, тот мог на пару с партнером убегать к воротам гостей и решать эпизод, но в дело неожиданно вмешался судья. Арбитр лишил Артемия шайбы, что привело к целой цепочке последствий, в результате которых «Рейнджерс» остались в формате «3 на 5». Но выстояли.

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А вот свое большинство в третьей двадцатиминутке «синерубашечники» реализовали. На первый взгляд точный бросок на свой счет записал именно Панарин, но на повторе можно разглядеть элегантное подправление в исполнении Винсента Трочека. Хлебушек же заработал лишь победный ассист.

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Кстати, победным он мог и не стать — за 5 минут до конца основного времени в ворота «Рейнджерс» был назначен буллит. Но у парней с Бродвея есть Шестеркин — на абсолютном спокойствии он сохранил для своей команды минимальное преимущество.

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Игорь поймал такой кураж, что даже поучаствовал в массовой послематчевой драке. Он крепко схватил за голову темнокожего защитника «Аризоны» Мэтта Дамбу и, кажется, вообще не собирался его отпускать, если бы в дело не вмешались партнеры. Арбитры оценил прием вратаря на 2 минуты штрафа.

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