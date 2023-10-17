Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Калгари
Б
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Детройт
04
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Флорида
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Аризона
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Чикаго
14
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
02:00
Вашингтон
Калгари
Б
32
02:00
Коламбус
Детройт
04
02:00
Нью-Джерси
Флорида
34
02:00
Рейнджерс
Аризона
21
02:00
Торонто
Чикаго
14
16.10
Анахайм
Каролина
63
16.10
Оттава
Тампа-Бэй
52
15.10
Лос-Анджелес
Каролина
Б
56
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:51 (мск), источник: Sport24

Америка увидела русского супермена во всей красе! Шестеркин выдал крутой пас, потащил буллит и полез в драку

Игорь устроил шоу, у Панарины — победный ассист.

Рейнджерс
АризонаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

Далеко не у всех русских суперзвезд старт сезона Национальной хоккейной лиги складывается идеально. Никита Кучеров идет по нисходящей — 2 гола в первой игре, 2 ассиста во второй, ноль очков в третьей. Кирилл Капризов, которому некоторые заокеанские журналисты прочили «Морис Ришар» пока вообще не забивал, ограничившись за два матча двумя результативными передачами. У Александра Овечкина проблемы еще серьезнее.

На этом фоне выгодно выделяются Евгений Малкин и русские звезды «Рейнджерс». Джино бомбанул 6 очками за 2 встречи, Артемий Панарин стабильно набирает баллы в каждой игре, а Игорь Шестеркин одержал две победы с трех попыток, пропустил в этих матчах лишь пару шайб, а в ночь с понедельника на вторник выдал свое первое полноценное шоу в этой регулярке.

Стартовала игра «Нью-Йорка» и «Аризоны» без активного участия россиян. Ближе к концовке первого периода счет открыла связка Мика Зибанежад — Крис Крайдер, вскоре после перерыва «Койотис» отыгрались. А вот дальше Панарин и Шестеркин взялись за дело.

Для начала Игорь выдал просто идеальный пас под красную линию на Хлебушка, тот мог на пару с партнером убегать к воротам гостей и решать эпизод, но в дело неожиданно вмешался судья. Арбитр лишил Артемия шайбы, что привело к целой цепочке последствий, в результате которых «Рейнджерс» остались в формате «3 на 5». Но выстояли.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот свое большинство в третьей двадцатиминутке «синерубашечники» реализовали. На первый взгляд точный бросок на свой счет записал именно Панарин, но на повторе можно разглядеть элегантное подправление в исполнении Винсента Трочека. Хлебушек же заработал лишь победный ассист.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, победным он мог и не стать — за 5 минут до конца основного времени в ворота «Рейнджерс» был назначен буллит. Но у парней с Бродвея есть Шестеркин — на абсолютном спокойствии он сохранил для своей команды минимальное преимущество.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игорь поймал такой кураж, что даже поучаствовал в массовой послематчевой драке. Он крепко схватил за голову темнокожего защитника «Аризоны» Мэтта Дамбу и, кажется, вообще не собирался его отпускать, если бы в дело не вмешались партнеры. Арбитры оценил прием вратаря на 2 минуты штрафа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шестеркин в очередной показал, что умеет не только классно делать свою работу и обеспечивать результат, но и давать публике зрелище. За такое в Америке ценят особенно.

Рейнджерс
2:1
1:0, 0:1, 1:0
Аризона
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Француз одним предложением объяснил, почему русские девушки такие красивые
Рита Дакота: «Я простая обычная баба. Никогда не откажу. На пляже, в рестике, хоть в туалете»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь