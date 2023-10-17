Овечкин начал без очков в двух матчах. Уже второй год подряд

«Вашингтон» одержал первую победу в сезоне-2023/24, обыграв по буллитам «Калгари» (3:2 ОТ), но капитан «столичных» Александр Овечкин вновь ушел со льда без набранных очков. 38-летний нападающий повторил собственный антирекорд результативности в двух первых матчах сезона. Ранее форвард дважды подходил к третьей встрече без набранных очков — в 2016 и 2022 годах. Трижды Александр Великий после двух матчей имел в активе одно очко, пять раз — по два.

Во вторник Овечкин в 18-й раз в карьере ушел с площадки без бросков в створ ворот. В последний раз подобное случалось с российским форвардом почти два года назад — в гостевой встрече с «Детройтом». Любопытно, что личные неудачи лидера редко сказывались на результатах «Вашингтона». «Столичные» выиграли в 14 случаях из 18, а еще раз уступили в серии буллитов. Кстати, даже в матчах без очков Александр умудрился набрать десять очков — за голевые передачи.