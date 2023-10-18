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09:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капризова прорвало: забил первый гол в сезоне и набрал три очка!

«Миннесота» обыграла «Монреаль».

Монреаль
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Источник: Спорт-Экспресс

«Дикари» с первых минут начали активно прессинговать соперника и уже к шестой минуте матча получили численное преимущество. Первой бригаде потребовалось всего 20 секунд, чтобы довести шайбу до ворот. Капризов завершал розыгрыш лишнего броском почти в упор, но попал во вратаря.

Сразу после большинства Хартман получил удаление за подножку. Если в большинстве у «Миннесоты» не получилось забросить, то в меньшинстве они сделали это дважды. Нападающим Брендану Дюхайму и Коннору Дюару понадобилось всего 26 секунд, чтобы поразить ворота соперника дважды. Оба раза форварды Миннесоты убежали в контратаку «2 в 1» и отличились. Дюхайм поразил ворота Монтембо броском в дальний угол. А Дюар на добивании из-под ног защитников отправил шайбу в сетку.

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Оставшаяся часть периода прошла с преимуществом гостей. У Марка-Андре Флери в игре против своей бывшей команды было немного работы в первом игровом отрезке.

Второй период выдался не менее богатым на события. Также неудачно игровой отрезок начался для хозяев площадки, сначала удаление получил первый номер драфта прошлого года Юрай Слафковский, затем к нему в штрафной бокс отправился Кайден Гуле и оставил команду играть в формате «3 на 5». И здесь большинство «Уайлд» сработало. Капризов и Цуккарелло разыграли шайбу за воротами, затем последовала передача на Эрикссона, который поборолся на пятаке и переправил ее в ворота Монтембо. Для российского нападающего это третья передача в новом сезоне.

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Недолго поиграли команды в равных составах, как «Монреаль» снова остался в меньшинстве. Несколько опасных моментов создал Капризов, но на этот раз обошлось без заброшенных шайб.

К середине второго периода игра выровнялась. В очередной позиционной атаке бросок Капризова с синей линии был заблокирован, что дало возможность хозяевам убежать в контратаку и распечатать ворота Флери броском под ловушку в ближний угол.

Под конец периода снова удалился Слафкофский. И здесь большинство гостей сработало. Цуккарелло отдал передачу через всю зону, а Капризов с острого угла переправил шайбу в ворота, забив первый гол в нынешнем сезоне.

В третьем периоде удаления снова подвели «Монреаль», «Уайлд» снова классно разыграли лишнего. Капризов обыграл двоих и отдал передачу на пятак на Эрикссона.

38-летний Флери подтаскивал свою команду на протяжении всей игры. Но в третьем сделал несколько очень эффектных сейвов.

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Если в чем и были Канадиенс сегодня лучше Миннесоты, так это в силовой борьбе и драках. Майкл Пеццетта дважды подрался и одержал победу.

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Монреаль
2:5
0:2, 1:2, 1:1
Миннесота
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