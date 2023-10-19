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08:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Беспомощный «Вашингтон» уничтожен в Канаде! Бросок Овечкина разбил голову Зубу

Российский защитник мужественно блокировал броски Великой Восьмёрки даже ценой собственного здоровья.

Оттава
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Источник: Reuters

После трудной волевой победы над «Калгари» (3:2 Б), ставшей первой для Спенсера Карбери на своём посту, «Вашингтон» отправился на первый гостевой матч регулярки в столицу Канады. «Оттава» пока хороша в сезоне, на своей площадке «сенаторы» поочерёдно разделались с «Филадельфией» и «Тампой», и «столичные», испытывающие сейчас немало игровых проблем, тоже не унесли ноги со льда «Канадиен Тайр-Центра».

Не помог даже ход с перетасовкой звеньев и разбивкой Никласа Бекстрёма и Александра Овечкина. Проблемы «Вашингтона» начались уже на пятой минуте, когда оборона гостей забыла на своём пятачке Владимира Тарасенко, и российский лидер «Сенаторз» с удовольствием открыл счёт, забросив вторую шайбу в сезоне.

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В середине периода «Оттава» сделала 2:0 в большинстве: Штюцле и Батерсон уничтожили прессингом оборону гостей после проигранного вбрасывания и вывели на гол Джоша Норриса.

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В конце игрового отрезка «Вашингтон» вроде бы смог отыграть один гол: Уилсон с Овечкиным доставили шайбу на пятак, откуда Карлссон отправил её в ворота. Российский капитан «столичных» набрал первое очко в нынешнем сезоне, ставшее для него 1486-м за карьеру.

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Позитивный конец периода для «Кэпиталз», но на старте второго отрезка команда Карбери вновь развалилась. Сначала Норрис оформил дубль, а затем классный дальний выстрел удался российскому защитнику Артёму Зубу. Тарасенко в этом эпизоде получил очко за второстепенный ассист.

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«Оттава» доминировала в эти минуты, и в результате «сенаторы» сумели забросить и пятую шайбу в ворота несчастного Кемпера. Клод Жиру запихал с пятачка после быстрой атаки, тренерский штаб «Вашингтона» взял челлендж на вне игры, но добился только удаления за задержку времени игры — судьи определили, что вход в зону хозяевам удался чистый.

При счёте 1:5 в конце периода Уилсон попытался хоть как-то встряхнуть команду, развязав драку с Марком Кастелицем. Два тяжеловеса «потанцевали» у борта, но вряд ли кто-то вышел победителем из этого боя.

В начале третьего периода «Вашингтон» получил ещё один шанс в большинстве — снова вышло безрезультатно. Овечкин стабильно проводил на льду почти всё время при реализации лишнего, но даже не мог добросить до ворот. В одном из моментов причиной тому стала самоотверженная игра защитника «Оттавы» Зуба, который заблокировал два подряд броска капитана «Вашингтона». Артёму было больно уже после первого выстрела, а второй и вовсе пришёлся куда-то в район уха, кровь закапала на лёд.

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Пока Зубу оказывали помощь, Овечкин виновато стоял рядом, а потом первым подбодрил отважного соотечественника, для которого этот матч уже был закончен. Тем временем большинство «столичных» так и осталось нереализованным, а вскоре «столичные» пропустили и шестую шайбу — беспомощный «Вашингтон» был уничтожен в первом матче канадского турне.

«Кэпиталз» до сих пор остаются в поисках своей игры, а Овечкин — первого гола в сезоне, хотя «Оттава» — один из его любимых клиентов! За 54 предыдущих матча против этого соперника Александр забросил 36 шайб, только Яромир Ягр забивал этой команде больше (44)!

Пока что результаты удручающие — Ови не только не может забить, но и впервые в карьере два матча подряд не смог нанести ни одного броска в створ. Тут, конечно, надо и оборону «Оттавы» похвалить — один только Зуб, которого специально выпускали против Овечкина, блокировал три его выстрела — но раньше Сашу не останавливали такие помехи. Однако «Вашингтон» мучится теми же проблемами, что были в концовке прошлого сезона.

Оттава
6:1
2:1, 3:0, 1:0
Вашингтон
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