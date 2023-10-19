Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
Локомотив
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн
Куньлунь РС
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Амур
13
Хоккей. НХЛ
20.10
Баффало
Калгари
Хоккей. НХЛ
20.10
Рейнджерс
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
20.10
Тампа-Бэй
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
20.10
Филадельфия
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
20.10
Флорида
Торонто
Хоккей. НХЛ
20.10
Виннипег
Вегас
Хоккей. НХЛ
20.10
Миннесота
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
20.10
Сент-Луис
Аризона
Хоккей. НХЛ
20.10
Анахайм
Даллас
Хоккей. НХЛ
20.10
Сиэтл
Каролина
Хоккей. НХЛ
20.10
Колорадо
Чикаго
Хоккей. НХЛ
20.10
Сан-Хосе
Бостон
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
02:30
Детройт
Питтсбург
63
02:00
Оттава
Вашингтон
61
18.10
Вегас
Даллас
Б
32
18.10
Сан-Хосе
Каролина
36
18.10
Сиэтл
Колорадо
14
18.10
Виннипег
Лос-Анджелес
15
18.10
Нэшвилл
Эдмонтон
16
18.10
Баффало
Тампа-Бэй
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
19:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийский чемпион высказался о низкой результативности Овечкина в НХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о низкой результативности российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Metaratings.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Экс-форвард призвал дать соотечественнику спокойно играть. «Человек же не машина. Ему не надо никому ничего доказывать, он всем уже все доказал. Сейчас только начало сезона, так бывает. Нормальное явление», — отметил Каменский.

Каменский также отказался связывать отсутствие голов Овечкина со слабой игрой его партнеров. «Это надо смотреть по сезону. Команда сыгрывается. Соперники могут быть неудобные пока. Анализ делается после сезона», — добавил специалист.

Овечкин в нынешнем сезоне провел три мачта в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отметился одной результативной передачей. В последних двух играх россиянин не нанес ни одного броска по воротам соперника, что произошло с ним впервые в карьере.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин порассуждал о шансах выиграть золото Олимпиады
Макгрегор назвал Махачева тупицей
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь