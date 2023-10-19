Олимпийский чемпион высказался о низкой результативности Овечкина в НХЛ

Экс-форвард призвал дать соотечественнику спокойно играть. «Человек же не машина. Ему не надо никому ничего доказывать, он всем уже все доказал. Сейчас только начало сезона, так бывает. Нормальное явление», — отметил Каменский.

Каменский также отказался связывать отсутствие голов Овечкина со слабой игрой его партнеров. «Это надо смотреть по сезону. Команда сыгрывается. Соперники могут быть неудобные пока. Анализ делается после сезона», — добавил специалист.