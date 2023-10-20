Илья Воробьев сообщил, что едет работать в «Ванкувер»

«Я еду в Ванкувер, буду там 25 октября. У меня есть обратный билет, но он возвратный, можно изменить дату. Пока же приезжаю на домашнюю серию “Ванкувера”, и уже там будут определены мои функциональные обязанности. Для меня это хорошая возможность попасть в организацию, посмотреть работу изнутри. Ничего не загадываю на будущее, все будет видно там.