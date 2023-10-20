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01:16 (мск), источник: Sport24

Илья Воробьев сообщил, что едет работать в «Ванкувер»

Бывший главный тренер сборной России, СКА и «Металлурга» Илья Воробьев сообщил, что будет работать в «Ванкувере».

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Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Я еду в Ванкувер, буду там 25 октября. У меня есть обратный билет, но он возвратный, можно изменить дату. Пока же приезжаю на домашнюю серию “Ванкувера”, и уже там будут определены мои функциональные обязанности. Для меня это хорошая возможность попасть в организацию, посмотреть работу изнутри. Ничего не загадываю на будущее, все будет видно там.

Звонили ли мне из России в последнее время? Сегодня много звонков. Но по работе — ничего. Какие-то намеки были, но все так и осталось намеками«, — приводит слова Воробьева “СЭ”.

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