Америка увидела в деле разозлившегося русского супербомбардира! Кучеров заткнул рот критикам, выстрелив дублем

Очень популярная в России «Тампа» неважно начала новый сезон и подверглась серьезной критике. Травма основного голкипера Андрея Василевского не могла не сказаться на результатах, как бы тренерский штаб «Лайтнинг» не пытался расхваливать его сменщика Юнаса Юханссона. Кроме этого, атакующая мощь «Тампы» пока не вышла на нужные обороты, но домашний матч против «Ванкувера» помог получить дополнительную порцию уверенности и российский бомбардир «Молний» Никита Кучеров принял в этом самое деятельное участие.

«Тампа» открыла счет в первом периоде, реализовав большинство, но за первую минуту второго периода пропустила дважды и была вынуждена отыгрываться Усилиями Майкла Эссимонта счет снова стал равным, а затем на авансцену поднялся Кучеров, явно разозленный командными и личными неудачами. За три минуты до второго перерыва он вывел «Тампу» вперед: неуловимый кистевой бросок через «экран» был неберущимся для вратаря Тэтчера Демко.

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В начале третьего периода Кучеров реализовал численное преимущество, оформив дубль, и этот гол стал для «Тампы» победным. У Никиты это уже второй дубль в нынешнем сезоне: 10 октября в матче открытия он дважды поразил ворота «Нэшвилла».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239580&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа» смогла довести встречу до победы, хотя соперник сократил отставание до минимума в самой концовке и давление на ворота южан оказывал приличное. «Молнии» прервали серию из трех поражений подряд, и к домашнему матчу против грозного «Торонто» подходят в хорошем настроении.

«Кучеров — лучший крайний нападающий в НХЛ», — безапелляционно заявил журналист из Флориды Эндрю Уайсс.

«Именно так и надо побеждать. Надо выигрывать свои сражения, брать те очки, которые ты можешь взять, не давать сопернику легкого шанса», — отметил главный тренер «Тампы» Джон Купер.