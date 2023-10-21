Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Аризона
Анахайм
10
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Торонто
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Коламбус
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
Вегас
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Каролина
Хоккей. НХЛ
21.10
Оттава
Детройт
25
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Виннипег
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Бостон
Хоккей. КХЛ
21.10
Нефтехимик
СКА
20
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Спартак
Хоккей. КХЛ
21.10
Витязь
Локомотив
21
Хоккей. КХЛ
21.10
Торпедо
Амур
42
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
21.10
Оттава
Детройт
25
21.10
Айлендерс
Нью-Джерси
ОТ
45
21.10
Коламбус
Калгари
31
20.10
Колорадо
Чикаго
40
20.10
Сан-Хосе
Бостон
13
20.10
Анахайм
Даллас
23
20.10
Сиэтл
Каролина
74
20.10
Виннипег
Вегас
35
Хоккей. НХЛ. Все результаты
21 октября, источник: Чемпионат.com

В юниорской лиге Канады состоялась яркая драка вратарей

В юниорской саскачеванской лиге SJHL произошла ярчайшая драка двух голкиперов.

НХЛ: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

В одном из эпизодов встречи вратари скинули перчатки, отбросили клюшки и шлемы и устроили поединок. Один из голкиперов нанёс удар сопернику, затем ещё один — и в этот момент другой вратарь первым же ударом попал оппоненту прямо в лицо. Пострадавший хоккеист потерял равновесие и упал, после чего голкиперы вновь обменялись мощными ударами в голову.

В этот момент судьи кинулись разнимать вратарей — тот, что снёс своего соперника с ног, накинулся на него. Его одноклубники оценили бойцовские навыки своего стража ворот, начав активно стучать клюшками по льду. После этого победитель поднялся со льда и, заводя болельщиков, сразу ушёл в раздевалку.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россию отстранили по политическим причинам. И это даже хорошо!
Сенсационная замена в UFC! Вместо бразильца Махачев подерётся с Волкановски
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь