В юниорской лиге Канады состоялась яркая драка вратарей

В одном из эпизодов встречи вратари скинули перчатки, отбросили клюшки и шлемы и устроили поединок. Один из голкиперов нанёс удар сопернику, затем ещё один — и в этот момент другой вратарь первым же ударом попал оппоненту прямо в лицо. Пострадавший хоккеист потерял равновесие и упал, после чего голкиперы вновь обменялись мощными ударами в голову.