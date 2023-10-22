Овечкин привез гол удалением, отдал классный пас и опять не забил. А «Вашингтон» — на последнем месте «Востока»

После того как Александр Овечкин впервые за всю карьеру не смог ни разу бросить в створ ворот в двух матчах подряд, в очередной встрече с «Монреалем» от него требовали двух вещей — реабилитации за провальный старт регулярки и бросков, бросков, бросков.

«Он всегда опасен для меня. Думаю, отсутствие бросков у Овечкина — это то, о чем буквально все говорили в последнее время. Но он всегда опасен. Неважно, будет ли у него один бросок или 10 за игру. Это один выстрел — вот все, что ему нужно. Нам придется быть в напряжении.



У него есть все комбинации, все варианты броска. Александр умеет делать много вещей, которые многие парни никогда не смогут сделать. Я думаю, что это является свидетельством того, насколько он мощный игрок, насколько он силен. Часто его шайбы перемещаются на лету, идет смещение траектории. Это не прямой выстрел, поэтому он очень сложен для вратаря. Вы должны быть в правильном положении. Это не упражнение на реакцию. Это скорее позиционный подход. Не зря он лучший снайпер всех времен», — предвкушал столкновение с россиянином голкипер «Канадиенс» Джейк Аллен.

Канадец оказался прав. Этой ночью лидеру капитану «Вашингтона» удалось решить проблему с попаданиями в створ. Уже в первом периоде 8-й номер гостей нанес сразу три броска по воротам «Хабс» и создал классный момент для Энтони Манты, который не сумел поднять шайбу над щитком голкипера. Однако на 19-й минуте он отличился со знаком минус, ударив сверху по клюшке Джоша Андерсона, и подарил хозяевам первое большинство, оперативно реализованное Шоном Монаханом.

«Кэпиталз» неплохо выглядели в первой половине матча, но на второй перерыв ушли, проигрывая уже в две шайбы после классной атаки с ходу от звеневшего сегодня звена Пирсон — Монахан — Галлахер. А окончательно гости могли прикопать себя в начале третьего периода, когда устроили парад удалений и два раза оставались в формате «3 на 5».

Благо парни Спенсера Карбери здорово выстояли в меньшинстве и все-таки смогли отправиться за камбэком, начав погоню за «Монреалем» с великолепного голевого паса Овечкина. На 52-й минуте Александр на пару с Мэтью Филлипсом сумел задушить в углу Майка Мэтисона, вернул себе шайбу и вывел передачей на почти пустые воротам Дилана Строума.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239590&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Только еще более эффектным получился пас Евгения Кузнецова, который за две минуты до конца периода обкатил ворота Аллена и сотворил настоящий шедевр для все того же Строума, утащившего игру в овертайм. А ведь дубля канадского центра могло и не случиться, не приди он в себя после попадания шайбы в челюсть в начале матче.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239591&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жаль, что в итоге первое очко уральского мастера в этом сезоне не помогло «Вашингтону» победить. В дополнительной пятиминутке «Кэпиталз» провалились на смене и не уследили за миниатюрным американским снайпером Коулом Кофилдом, без помех показавшим свой коронный кистевой.

После второго подряд поражения и победы крайне симпатичного «Баффало» в параллельном матче с «Айлендерс» команда из столицы США свалилась на последнее место в таблице Восточной конференции. Впрочем, пока «Кэпс» обгоняют «Сэйбрз» по потерянным очкам благодаря матчу в запасе. Что до Овечкина, то он во второй раз в карьере не сумел забросить в четырех стартовых играх сезона — так же кошмарно русский снайпер начинал локаутный сезон-2012/13. Тогда он сумел прервать голевую в пятой игре с «Нью-Джерси» и наколотить 32 шайбы в укороченной регулярке. Вот только сейчас у него совершенной другой возраст и уровень партнеров.