«Тампа» проиграла «Торонто» в НХЛ, Кучеров набрал три очка в матче

Встреча в в Тампе закончилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:3, 0:0, 2:0, 1:0). У победителей дублем отметился Мэттью Найс (53-я и 55-я минуты), по шайбе забросили Вильям Нюландер (5) и Джон Таварес (62). В составе хозяев дубль оформил Никита Кучеров (7, 14), еще одна шайба с передачи Кучерова на счету Алекса Барре-Буле (11). Также ассистом в «Тампе» отметился Михаил Сергачев. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 1 из 4 бросков и был заменен по ходу матча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/o3wKafU_hWo?si=hdnCkVLs-KnEO4z_" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа-Бэй» с 6 очками идет на седьмом месте в Восточной конференции, «Торонто» (6 очков) занимает восьмую позицию.