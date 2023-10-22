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09:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тампа» проиграла «Торонто» в НХЛ, Кучеров набрал три очка в матче

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тампа-Бэй
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Источник: AP 2023

Встреча в в Тампе закончилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:3, 0:0, 2:0, 1:0). У победителей дублем отметился Мэттью Найс (53-я и 55-я минуты), по шайбе забросили Вильям Нюландер (5) и Джон Таварес (62). В составе хозяев дубль оформил Никита Кучеров (7, 14), еще одна шайба с передачи Кучерова на счету Алекса Барре-Буле (11). Также ассистом в «Тампе» отметился Михаил Сергачев. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 1 из 4 бросков и был заменен по ходу матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа-Бэй» с 6 очками идет на седьмом месте в Восточной конференции, «Торонто» (6 очков) занимает восьмую позицию.

В других матчах «Питтсбург» на выезде уступил «Сент-Луису» со счетом 2:4, форвард гостей Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой, а нападающей хозяев Алексей Торопченко — передачей. «Нэшвилл» дома со счетом 5:1 разгромил «Сан-Хосе», в составе которого передачу сделал защитник Николай Кныжов. «Вегас» одержал шестую победу подряд на старте сезона, переиграв в гостях «Чикаго»- 5:3. «Колорадо» на своем льду обыграл «Каролину» — 6:4, нападающий хозяев Валерий Ничушкин и защитник гостей Дмитрий Орлов сделали по передаче, вратарь Александр Георгиев («Колорадо») отразил 23 броска из 27, а его визави Петр Кочетков — 22 из 28.

Тампа-Бэй
3:4ОТ
3:1, 0:0, 0:2
Торонто
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