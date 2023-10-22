Панарина не остановить! Русский бомбардир «Рейнджерс» забил дважды и вывел команду из спячки

Если у Александра Овечкина дела на старте сезона идут откровенно неважно, то у лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина все обстояло значительно лучше. Хлебушек забил в первом же матче сезона против «Баффало», а затем три игры подряд откатал с нулями в графе забитых голов, но стабильно отмечался голевыми передачами. «Синерубашечникам» это не сильно помогало: команда чередовала победы с поражениями, испытывая явный дефицит стабильности и уверенности в своих силах.

Выездной матч с «Сиэтлом» мог придать нужный импульс команде Питера Лавиолетта, поскольку «Кракен» откровенно провалил старт: четыре поражения подряд и лишь одна победа в предыдущем матче против «Каролины». Любопытно, что тренерский штаб гостей выбрал стартовым голкипером на эту игру не Игоря Шестеркина, а Джонатана Куика, который после 15 сезонов в «Лос-Анджелесе» вынужден довольствоваться ролью сменщика россиянина.

«Все идет так, как и ожидалось. Я знаю, кто мой партнер. Моя задача — просто быть готовым, когда меня вызовут», — скромно сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Сама игра в Сиэтле могла и не состоятся из-за проблем с электричеством. Как известно, домашний стадион «Кракен» построен по всем принципам современной экологии, и даже лед на арене якобы сделан из собранной с крыши дождевой воды. Долгое время службы стадиона пытались наладить не горящие светильники, но матч начали, несмотря на недостатки. При этом, одна из половин площадки явно была более светлой, а другая — более темной, но отменять встречу не стали, а сделали хитро: уже в первом периоде команды поменялись воротами.

Кроме обмена воротами случился и обмен голами, причем обе шайбы были заброшены с темной стороны. Счет в середине первого периода открыл Джастин Шульц, но «Рейнджеры» смогли взвинтить темп после неудачного начала и достаточно быстро восстановили равновесие. Это сделал Артемий Панарин, которого вывели на бросок прекрасной передачей из-за ворот.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239592&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором периоде порыв Панарина подхватили «янгстеры» Каапо Какко, который воспользовался ошибкой голкипера «Кракен» Филиппа Грубауэра, и Алексис Лафренье, укрепивший преимущество «Рейнджерс».

Ну, а на старте третьего периода Панарин оформил дубль, удачно подыграв себе рукой, когда шайба взмыла в воздух. Впервые в сезоне Артемий забросил две шайбы в одном матче, и, похоже, что опасения относительно трудностей взаимопонимания Панарина с молодыми партнерами по звену оказались напрасными. Филипп Хитил в этом матче оформил ассистентский хет-трик, Лафренье забил сам и выглядел очень уверенно. В целом, звено Панарина выдало куда более убедительный матч, чем тройка Зибанеджада, Крайдера и Какко.