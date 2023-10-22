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22:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия — четвёртая страна по количеству игроков в НХЛ в текущем сезоне, лидер — Канада

Североамериканский портал The Hockey Writers представил разбивку Национальной хоккейной лиги по странам. Всего в НХЛ на начало сезона-2023/2024 числились в активных составах 707 игроков.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

На первом месте по представительству — Канада (295 человек, 41,7%). Как отмечает издание, семь с половиной лет назад канадские игроки составляли примерно половину от всех хоккеистов лиги.

На второй строчке — игроки США (206 человек, 29,1%). Третья строчка за хоккеистами из Швеции (64 человека, 9,1%), на четвёртом месте — российские игроки (41 человек, 5,8%).

«Российские игроки неоправданно имеют плохую репутацию загадочных игроков, но мастерство тех, кто попадает в НХЛ, нельзя отрицать. Россияне всегда будут привлекательными вариантами на драфте», — сказано в сообщении на сайте.

Финских игроков в НХЛ насчитывается 36 человек (5,1%), чешских — 23 (3,3%), швейцарских — 10 (1,4%), немецких — 8 (1,1%), словацких — 6 (0,8%).

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