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09:46 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский хоккеист Егор Шарангович забросил первую шайбу в составе «Калгари»

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Егор Шарангович забросил первую шайбу за «Калгари Флэймз» в Национальной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Детройт
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Утром понедельника «огоньки» гостили у «Детройта». Шарангович, игравший в центре четвертого звена своей команды, отметился голом в концовке второго периода. Однако шайба нашего хоккеиста не спасла «Калгари» от крупного поражения со счетом 2:6. Белорус провел на льду почти 16 минут, нанес четыре броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности «0». В шести матчах со старта сезона в активе Егора 2 (1+1) результативных балла.

В «Калгари Флэймз» белорус нынешним летом в результате обмена был передан из состава «Нью-Джерси Девилз», за который выступал в течение трех предыдущих сезонов. На данный момент новая команда Шаранговича с пятью очками располагается на 10-м месте Восточной конференции НХЛ. Следующий матч «огоньки» проведут в ночь на среду дома против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Детройт
6:2
2:0, 2:2, 2:0
Калгари
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