Белорусский хоккеист Егор Шарангович забросил первую шайбу в составе «Калгари»

Утром понедельника «огоньки» гостили у «Детройта». Шарангович, игравший в центре четвертого звена своей команды, отметился голом в концовке второго периода. Однако шайба нашего хоккеиста не спасла «Калгари» от крупного поражения со счетом 2:6. Белорус провел на льду почти 16 минут, нанес четыре броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности «0». В шести матчах со старта сезона в активе Егора 2 (1+1) результативных балла.